donderdag 12 oktober 2023 om 12:14

Plannen gewijzigd: Vittoria Bussi valt vrijdag werelduurrecord aan

Vittoria Bussi zou eigenlijk woensdag het werelduurrecord van Ellen van Dijk aanvallen, maar besloot haar poging op het allerlaatste moment te annuleren. De omstandigheden op de piste in Aguascalientes, Mexico, waren namelijk niet ideaal genoeg.

Van uitstel komt in dit geval echter geen afstel. De 36-jarige Bussi zal komende vrijdag – mits de omstandigheden het toelaten – proberen om het uurrecord bij de vrouwen te verbreken. Bussi was al eens houdster van het werelduurrecord bij de vrouwen. In september 2018 legde ze de lat op 48 kilometer en 7 meter.

Drie jaar later werd dat van de tabellen geveegd door de Britse Joscelin Lowden, die 48,405 kilometer reed. Vorig jaar reed de huidige werelduurrecordhoudster, Ellen van Dijk, nog verder: 49,254 kilometer.

Dichter bij de grens van de vijftig kilometer

“Ik was erg geëmotioneerd toen mijn record gebroken werd, maar dankzij mijn project Road2Record voel ik mij klaar om een nieuwe poging te wagen”, liet Bussi in september nog weten. “Dit project heeft een grote missie, om het werelduurrecord te verbreken en nog dichter bij de grens van de 50 kilometer te komen.”