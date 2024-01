donderdag 11 januari 2024 om 15:31

Visma | Lease a Bike Women wil in de toekomst grote ronde winnen: “Wellicht dit jaar al een podiumplek”

De mannenploeg van Visma | Lease a Bike won vorig jaar de Giro, Tour én Vuelta. Bij de vrouwenploeg kunnen ze zulke prestaties nog niet voorleggen, maar ook daar koesteren ze grote ambities wat de grote ronden betreft. “We hopen in de komende jaren een van de grote rondes te winnen”, zegt sporttechnisch manager Rutger Tijssen.

De rensters van Visma | Lease a Bike Women trekken dit jaar nog vooral nog met ‘leerambities’ naar de grote rondes. “Ons grootste doel is er eentje op de lange termijn”, doelt Tijssen op het winnen van een grote ronde in een van de komende jaren. “Dit jaar gaan we informatie verzamelen voor de toekomst, maar tegelijkertijd leggen we de lat ook hoog. Wellicht dat we dit seizoen al een podium kunnen halen in een van de grote rondes.”

Op papier is Riejanne Markus de voornaamste kandidaat binnen Visma | Lease a Bike Women voor een podiumplaats in een grote ronde. De 29-jarige tijdrijdster was vorig jaar al vierde in de Ronde van Spanje. Komend jaar betwist ze de Vuelta (29 april-5 mei) opnieuw, waarna ze in augustus deelneemt aan de Tour de France Femmes.

Voorjaarsklassiekers en talentontwikkeling

In 2024 wil Visma | Lease a Bike ook scoren in de voorjaarsklassiekers. “We staan met grote ambities aan de start van de voorjaarsklassiekers. We willen met goed gestructureerde plannen de wedstrijden aanvangen, met als doel te sterk te presteren en bij een aantal klassiekers podiumplaatsen te behalen. Het zal geen verrassing zijn dat vooral de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix daarbij onze aandacht hebben. We verschijnen daar – net als bij de Amstel Gold Race – met een sterke selectie en gaan voor het hoogst haalbare: winnen.”

Ondertussen staat ook talentontwikkeling nog altijd hoog in het vaandel bij de ploeg, benadrukt Tijssen. “We hopen dit jaar weer te zien dat de jonge talenten doorgroeien, en dat hun leercurve wordt voortgezet. Eén van de belangrijke speerpunten van Visma | Lease a Bike is om toekomstige winnaars en winnaressen op te leiden. We verwachten bij de jonge rensters niet direct dat ze winnen, maar we hopen elk jaar wel de groei, ontwikkeling en potentie te zien.”