zondag 3 maart 2024 om 17:53

Starttijden openingstijdrit Tirreno-Adriatico 2024 – Topfavoriet Jonas Vingegaard start heel vroeg

In de tv-uitzending van de openingsdag van Tirreno-Adriatico gaan we Jonas Vingegaard niet in actie zien. De topfavoriet voor de eindzege van Visma | Lease a Bike gaat namelijk als derde van start in de tijdrit van 10 kilometer door Lido di Camaiore, om 12.37 uur om precies te zijn. Filippo Ganna, favoriet voor ritwinst, start in de laatste shift om 15.24 uur. WielerFlits zet de belangrijkste tijden op een rijtje.

De openingstijdrit van de Italiaanse rittenkoers gaat om 12.35 uur van start, als Alex Tolio (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) van het startpodium rolt. Daarna gaan de renners met een interval van 1 minuut van start in Lido di Camaire, op het inmiddels traditionele en vlakke parcours. Mark Stewart (Corratec-Selle Italia) sluit de rij om 15.29 uur. Opvallend is dat Visma | Lease a Bike naast Vingegaard ook reserve-kopman Cian Uijtdebroeks vroeg van start laat gaan.

Starttijden Nederlanders

12.36 uur – Casper van Uden

12.45 uur – Mike Teunissen

13.01 uur – Bram Welten

13.08 uur – Oscar Riesebeek

13.38 uur – Cees Bol

13.53 uur – Wout Poels

14.17 uur – Robert Gesink

14.34 uur – Thymen Arensman

14.42 uur – Steven Kruijswijk

15.07 uur – Dylan van Baarle

Starttijden Belgen

12.41 uur – Aimé De Gendt

12.57 uur – Tom Van Asbroeck

13.02 uur – Cian Uijtdebroeks

13.33 uur – Fabio Van den Bossche

13.34 uur – Edward Theuns

13.35 uur – Laurenz Rex

13.55 uur – Amaury Capiot

13.58 uur – Jonas Rickaert

14.23 uur – Gianni Vermeersch

14.33 uur – Tim Merlier

14.57 uur – Bert Van Lerberghe

15.13 uur – Jasper Philipsen

15.15 uur – Rune Herregodts

15.22 uur – Jordi Warlop

Starttijden favorieten voor de eindzege, volgens onze voorbeschouwing

12.37 uur – Jonas Vingegaard

13.02 uur – Cian Uijtdebroeks

13.18 uur – Richard Carapaz

13.21 uur – Ben O’Connor

13.36 uur – Juan Ayuso

14.09 uur – Tom Pidcock

14.34 uur – Thymen Arensman

14.35 uur – Daniel Felipe Martínez

15.14 uur – Tao Geoghegan Hart

15.21 uur – Enric Mas

Starttijden favorieten voor de ritzege

12.37 uur – Jonas Vingegaard

12.46 uur – Mikkel Bjerg

13.17 uur – Kasper Asgreen

13.36 uur – Juan Ayuso

13.42 uur – Jozef Cerny

14.32 uur – Nelson Oliveira

14.34 uur – Thymen Arensman

14.59 uur – Magnus Sheffield

15.00 uur – Lennard Kämna

15.15 uur – Rune Herregodts

15.24 uur – Filippo Ganna