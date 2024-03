dinsdag 26 maart 2024 om 10:44

Visma | Lease a Bike moet niet fitte Dylan van Baarle missen in Dwars door Vlaanderen

Visma | Lease a Bike heeft de selectie bekendgemaakt voor Dwars door Vlaanderen. Daarbij geen Dylan van Baarle, die zich niet fit voelt. Wout van Aert is wel van de partij en voert de Nederlandse formatie aan.

“Helaas kan Dylan van Baarle niet starten in Dwars door Vlaanderen”, schrijft Visma | Lease a Bike op sociale media. “Hij voelt zich niet goed en zal vervangen worden door Julien Vermote.”

Visma | Lease a Bike zit in de hoek waar de klappen vallen. In de afgelopen klassiekers zag het Nederlandse WorldTeam renner na renner tegen de vlakte gaan of ziek worden. Europees kampioen Christophe Laporte en Per Strand Hagenes zijn al definitief out voor de Ronde van Vlaanderen en nu kan Dylan van Baarle dus ook niet starten in Dwars door Vlaanderen. Het is nog niet duidelijk of de Nederlands kampioen op tijd hersteld zal zijn voor de Ronde van Vlaanderen van aanstaande zondag.

Van Baarle zelf kende ook al een ongelukkige E3 Saxo Classic. Door een val en mechanische pech miste hij – niet voor het eerst dit seizoen – de finale.