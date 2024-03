vrijdag 15 maart 2024 om 14:58

Visma | Lease a Bike met Laporte en Kooij in Milaan-San Remo: “Deze keer past ons de underdogrol”

In veel wedstrijden waar Visma | Lease a Bike aan de start staat, behoren ze tot de topfavorieten. Tijdens het eerste monument van het jaar lijkt dit echter niet het geval. Wout van Aert ontbreekt, waardoor Christophe Laporte en Olav Kooij schaduwfavorieten zijn voor Milaan-San Remo. Op de site van de ploeg blikken de mannen vooruit.

Kooij debuteert aankomende zaterdag in Milaan-San Remo. “Ik kijk er heel erg naar uit om het eerste monument uit mijn carrière te rijden. Ik heb een goede start van het seizoen gehad, dus we zullen zien wat het oplevert.”

De 22-jarige Nederlandse sprinter kon dit jaar al vier keer zegevieren. De snelle man won bij zijn seizoendebuut direct in de Clasica de Almeria, stond eenmaal op de hoogste trede van het podium tijdens de UAE Tour en maakte indruk door in Parijs-Nice twee etappezeges te behalen.

Volgens Kooij is het belangrijk om goed gepositioneerd aan de Poggio te beginnen. “Het is aan Laporte om met de beste mannen mee omhoog te rijden.” De 31-jarige Fransman kijkt uit naar zaterdag. “Ik vind Milaan-Sanremo een erg mooie wedstrijd. Ik ga proberen zo lang mogelijk aan te klampen op de Poggio, om mee te doen voor de overwinning. Mocht er een grote groep overblijven, hebben we met Olav een heel goede sprinter in huis.”

De Europees kampioen kwam tijdens de laatste editie van La Primavera binnen in een achtervolgende groep op 32 seconden van winnaar Mathieu van der Poel, maar lijkt ieder jaar nog stappen te maken. Dit seizoen werd hij al vijfde in Omloop Het Nieuwsblad, reed hij naar een vierde plaats in Kuurne-Brussel-Kuurne en werd hij tiende in een loodzware editie van Strade Bianche.

Ploegleider Maarten Wynants is er blij mee dat zijn ploeg een keer niet de uitgesproken favoriet is. “Deze keer past ons de underdogrol. Christophe en Olav zijn in topconditie, maar als Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar hun duivels ontbinden, wordt het een hele uitdaging om ze te volgen.” Volgens de Belg wint gelukkig niet altijd de topfavoriet. “Het kan zeker onze kant opvallen, maar dan moet het een beetje meezitten.”

Naast Kooij en Laporte, brengt Visma | Lease a Bike zaterdag ook Tim van Dijke, Mick van Dijke, Julien Vermote, Tosh Van der Sande en Johannes Staune-Mittet aan het vertrek.