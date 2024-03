zondag 24 maart 2024 om 17:11

Visma | Lease a Bike komt tekort in Gent-Wevelgem: “Maar Mathieu van der Poel is klopbaar”

Video De conclusie van Visma | Lease a Bike na afloop van Gent-Wevelgem? “Dat Mathieu van der Poel klopbaar is”, zegt ploegleider Maarten Wynants voor de camera van WielerFlits. De Nederlandse ploeg kwam zelf tekort voor het podium in de Vlaamse voorjaarsklassieker, omdat sprinter Olav Kooij strandde op de zesde plaats.

“We verliezen Jan Tratnik al in aanloop naar de Moeren, dat was een leider in de ploeg. Daarmee gingen we door op het elan van vrijdag”, blikt Wynants terug. “Uiteindelijk kwam alles samen en gaf Olav aan dat hij goed was, dus was het zaak om hem zo lang mogelijk te ondersteunen. Alleen was Van der Poel al weg en leek het dat alles speelbaar was. Alleen werd de weg geblokkeerd vlak voor de derde keer Kemmelberg. Dat zijn de cruciale secondes die we tekort komen in de finale om het speelbaar te houden.”

De zege ging uiteindelijk naar Mads Pedersen, die Mathieu van der Poel klopte in een tweestrijd. Daarachter werd gesprint om de laatste podiumplaats. “In de sprint ging Olav voor het podium, maar de benen liepen vol. Daar moeten we mee leven”, vindt de ploegleider. “Ze hebben gevochten, maar de twee besten reden vooruit. En voor de derde plek komen we net tekort.”

“Dit is het maximale haalbare en daar moeten we mee leren leven, renners als Tratnik en Laporte mis je in deze wedstrijden”, aldus Wynants. “Tratnik lag er heel slecht bij en hij was op zijn hoofd gevallen, maar hij kon na een tijdje opstaan en naar de bus rijden. Het viel al bij al mee, zegt hij zelf. De Ronde van Vlaanderen is voor hem niet in gevaar.”