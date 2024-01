dinsdag 16 januari 2024 om 14:22

Visma | Lease a Bike komt openingsrit Tour Down Under goed door: “Dat was het belangrijkste”

De eerste etappe in de Tour Down Under bleek een kolfje naar de hand van Sam Welsford. De Australiër van BORA-hansgrohe wist in Tanunda naar de zege te snellen. De mannen van Visma | Lease a Bike lieten zich niet zien in het sprintgeweld. “We zijn de etappe zonder kleerscheuren doorgekomen en dat was het belangrijkste.”

Het zijn de woorden van ploegleider Addy Engels, die op de website van de Nederlandse formatie terugblikt op de eerste etappe van de Tour Down Under. “De kop is eraf. Het was een nerveuze rit. De wind trok enorm aan en werd zelfs een beetje link. Je zag dat iedereen meer dan waakzaam was. Met veertig graden was het bovendien superheet vandaag. Dat hakt er wel in.”

Met Bart Lemmen, Loe van Belle en Johannes Staune-Mittet stond Visma | Lease a Bike met enkele WorldTour-debutanten aan het vertrek. “Ze hebben een positieve indruk op me achtergelaten”, is Engels meer dan tevreden. “Ze zijn goed in orde en beschikken over veel power. Dat is altijd goed.”

In de tweede etappe van de Tour Down Under kan het werkelijk alle kanten op. Tussen Norwood en Lobethal, waar de renners starten en finishen, heeft de organisatie zijn best gedaan om een interessante etappe uit te tekenen. En we kunnen wel stellen dat dit is gelukt, met meer dan 2.800 – om precies te zijn 2.848 – hoogtemeters.

Engels blikt alvast vooruit op deze verraderlijke rit. “We komen vrij snel op een rondje dat we drie keer afleggen. Daarin zit een lastig klimmetje, waarvan de laatste top op acht kilometer van de finish ligt. Ons eerste doel is om de dag goed door te komen en daarna moeten we ervoor zorgen dat Milan in een goede positie zit als de klim begint.”