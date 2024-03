vrijdag 8 maart 2024 om 15:52

Visma | Lease a Bike en Jonas Vingegaard hadden aanval minutieus gepland: “Verliep perfect”

Jonas Vingegaard won op sterke wijze de vijfde etappe van Tirreno-Adriatico. Vingegaard begon eraan op een kleine 30 kilometer van de streep en rondde daarmee het ploegenspel van Visma | Lease a Bike af. “Alles liep perfect”, vertelde hij in het flashinterview.

Vingegaard vertelde na afloop dat hij, samen met de ploeg, de aanval al enkele dagen geleden al hadden gepland. “We wilden het vandaag, voor de zware rit van morgen, al proberen. Het plan was om Dylan (van Baarle, red.) en Steven (Kruiswijk, red.) de hele dag op kop van het peloton te zetten. Op de klim was het dan aan Attila (Valter, red.), waarna Ben (Tulett, red.) het moest overnemen”, legde Vingegaard uit.

De Deense winnaar van de Tour de France reed vervolgens dominant naar de overwinning. Het is al zijn vijfde zege van het seizoen. “Ik ben heel blij dat ik kon afmaken vandaag. Het is een mooie zege. Of mijn zegegebaar te maken had met de internationale vrouwendag (die vandaag is, red.). Nee, ik moet bekennen dat ik dat niet wist. Het was voor mij een manier om mijn vrouw te ondersteunen. Ik ben heel blij voor alles wat ze doet.”