Visbeek en Vaughters reageren verbaasd op gerucht over interesse in Quintana

Eerder vandaag meldde het Colombiaanse Antena 2 dat Nairo Quintana kan rekenen op de interesse van twee WorldTeams. Het zou gaan om Intermarché-Wanty-Gobert en EF Education-EasyPost. Vanuit beide ploegen is inmiddels verbaasd gereageerd op het gerucht.

Aike Visbeek, performance manager bij Intermarché-Wanty-Gobert, liet op Twitter blijken dat hij niets weet van een eventuele overstap van Quintana naar zijn team. “Ik ben nauwelijks hersteld van het terugbrengen van de rust na Cristiano’s vermeende komst, en nu hebben we Nairo…”, verwees hij grappend naar een eerdere tweet van Intermarché-Wanty-Gobert. Daarin presenteerde de Belgische ploeg zogenaamd topvoetballer Cristiano Ronaldo, die in een interview had aangegeven dat hij zich niet meer thuis voelt bij zijn club Manchester United.

Ook Jonathan Vaughters, de teammanager van EF Education-EasyPost reageerde via Twitter. “Uh. Hmm. Dit is de eerste keer dat ik hier van hoor. Het zou lastig kunnen worden, aangezien ons rooster voor volgend seizoen al vol is”, schreef de Amerikaan met een ironische toon.

Quintana werd in augustus gediskwalificeerd in de Tour de France, waarin hij zesde werd, na een positieve test op tramadol. Deze pijnstiller staat niet op de verboden middelenlijst van de WADA, maar is wel verboden door de UCI. Quintana ging nog in hoger beroep tegen deze diskwalificatie, maar dit werd door het CAS afgewezen. Nadat begin oktober naar buitenkwam dat de Colombiaan Arkéa-Samsic verlaat, is nog steeds onduidelijk waar zijn toekomst ligt. Zelf liet hij al wel weten dat hij in 2023 zal uitkomen op WorldTour-niveau.

Am barely recovered from calming things down around Christiano's proposed arrival and now we have Nairo…. — Aike Visbeek (@AikeVisbeek) November 24, 2022

Uh. Hmm. First I’ve heard of this. Might be tricky considering our roster is full. — Jonathan Vaughters (@Vaughters) November 24, 2022