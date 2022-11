‘Twee WorldTeams tonen interesse in Nairo Quintana’

Een nieuwe wending in de ’transfersoap’ rond Nairo Quintana. Volgens het Colombiaanse Antena 2 kan de 32-jarige klimmer rekenen op interesse van twee WorldTeams. Het zou gaan om EF Education-EasyPost en Intermarché-Wanty-Gobert.

Nadat Nairo Quintana afgelopen weekend vertelde dat hij volgend jaar op WorldTour-niveau zal acteren, werd er druk gespeculeerd over de nieuwe werkgever van de Colombiaan. Een van de ploegen die veelvuldig genoemd werd, was Bahrain Victorious, maar de ploeg verwees dit al snel naar het rijk der fabelen.

Quintana zelf laat nog weinig los over zijn toekomst, al heeft hij dus al laten weten dat hij in 2023 zal uitkomen op WorldTour-niveau. Volgens Antena 2 zijn EF Education-EasyPost en Intermarché-Wanty-Gobert in de race voor de tweevoudig groterondewinnaar. Bij EF Education-EasyPost rijden, met Rigoberto Urán, Esteban Chaves en Diego Camargo, al meerdere Colombianen.

Quintana werd in augustus gediskwalificeerd in de Tour de France, waarin hij zesde werd, na een positieve test op tramadol. Deze pijnstiller staat niet op de verboden middelenlijst van de WADA, maar is wel verboden door de UCI. Quintana ging nog in hoger beroep tegen deze diskwalificatie, maar dit werd door het CAS afgewezen.