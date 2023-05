Viroloog Van Ranst over coronabesmetting Evenepoel: “Zal in de beginnende fase zijn”

Marc Van Ranst, een bekende viroloog uit België, heeft zijn licht laten schijnen over de opgave van Remco Evenepoel in de Ronde van Italië. Voor Van Ranst is het geen grote verrassing dat er nog altijd renners positief testen op corona. “We zijn een beetje in slaap gewiegd omdat onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de noodtoestand ophief, maar corona is er natuurlijk nog altijd wel”, zegt bij Sporza.

Waar kan Evenepoel het virus hebben opgelopen? “Op de fiets zal Remco het niet opgedaan hebben, wel in een plek met slechte verluchting en veel volk – zoals die perszaal voor de start”, aldus de viroloog. “Ik denk wel niet dat Evenepoel veel corona zal hebben. Het zal nog in een beginnende fase zijn. Ik hoop alleen maar dat de testen deftig uitgevoerd zijn en dat het geen valspositief resultaat was. Ach, de ploeg zal wel zeker zijn.”

Zondag, op de middag voor zijn positieve test, won Evenepoel nog de tijdrit naar Cesena. “Corona heeft niet meer de volle kracht zoals vroeger, maar toch… U en ik gaan zulke prestatie niet leveren. Sportmensen voelen het effect minder. Het toont nog maar eens aan wat voor grote atleet Evenepoel is. Misschien verklaart het meteen waarom zijn voorsprong kleiner dan verwacht was.”

Geen wandelwedstrijd

Evenepoel is niet uit de wedstrijd gehaald door de organisatie, de beslissing is door de renner en ploeg zelf genomen. Was het geen mogelijkheid om door te rijden met het roze? “Het is uiteraard geen wandelwedstrijd van Wilsele naar Leuven, hè. Evenepoel heeft de juiste beslissing genomen voor zijn gezondheid. Bovendien leef je daar nog altijd in een groep. Je kunt het niet maken om iedereen daar te besmetten, zelfs nu het virus minder sterk is dan vroeger.”

