Virologen pessimistisch over Tour: “Een tweede golf van besmettingen” maandag 20 april 2020 om 10:09

Een aantal internationaal gerespecteerde virologen waarschuwen voor mogelijke gezondheidsproblemen als de Tour de France doorgaat. De belangrijkste wedstrijd op de kalender is vanwege het coronavirus verschoven naar 29 augustus tot 20 september, maar ook die datum is volgens de experts nog te vroeg.

“Iedereen heeft al beelden gezien van beklimmingen op cols zoals de Izoard of de Tourmalet of ook in Italië, met heel veel supporters. Dat is totaal onmogelijk”, zegt Stefano D’Amelio, professor infectieziekten aan de Universiteit van Rome tegen Sporza. De Belgische sportzender sprak met drie vooraanstaande virologen over de risico’s van het coronavirus voor de wielersport.

“Een tweede golf van besmettingen is erg waarschijnlijk. De hypothese is nu dat die tweede golf, die wel minder zwaar zal zijn, in september of oktober zal komen. Dat valt samen met de Tour en de Giro. Het spijt me.”

Naast alle toeschouwers langs de weg draagt het virus ook grote risico’s met zich mee voor de wielrenners. “Als er renners in de incubatieperiode zouden zitten en besmet zouden zijn door het coronavirus en die doen zulke inspanningen tijdens de beginfase van een infectie, dan kan dat de impact veel groter maken”, zegt Stanford-professor Dean Winslow. “Er is bewijs dat renners besmette druppels verspreiden die tot vier of vijf meter achter hen belanden.”

Volgens de virologen moeten we rekening houden met een verbod op internationale sportwedstrijden van minstens een half jaar: “Ik denk dat het heel onwaarschijnlijk is dat we sportevenementen zullen houden in de komende zes maanden”, aldus Benjamin Cowie, professor epidemiologie aan de Universiteit van Melbourne.