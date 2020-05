Vinokourov: “Zonder wedstrijden dit jaar is er volgend seizoen geen Astana meer” maandag 11 mei 2020 om 20:05

Alexandre Vinokourov denkt dat wanneer er dit seizoen niet meer gekoerst gaat worden, zijn ploeg op zal houden te bestaan. Dat vertelt de teambaas van Astana in een interview met Cyclism Actu.

De ploeg maakte begin vorige maand al bekend dat het moest snijden in de salarissen. Vinokourov hoopt op betere tijden. “In Kazachstan heeft men het, net van de rest van de wereld, erg moeilijk. De olie en de valuta’s maken het gecompliceerd. We moeten dit jaar door zien te komen. Wanneer er geen wedstrijden zijn, zal het lastig worden om opnieuw te gaan fietsen. Of mijn team in gevaar komt wanneer er geen wedstrijden zijn dit jaar? Dat denk ik wel, net als alle andere teams. De sponsoren verlangen zichtbaarheid. Ik denk dat wanneer er dit seizoen geen wedstrijden zijn, ons team zal verdwijnen,” voorspelt Vinokourov.

Hij is dan ook blij dat de UCI een nieuwe kalender heeft gepresenteerd. “Het is beter dan niets. Ik denk dat de UCI een wonder heeft gerealiseerd”, aldus Vinokourov. “Alle grote evenementen zoals de Olympische Spelen en het EK Voetbal zijn geannuleerd. Voor de wielersport is het echter belangrijk dat we dit jaar nog kunnen koersen, zodat we kunnen overleven. Ik denk dat de UCI goed werk heeft geleverd met deze kalender. Het is natuurlijk erg druk, maar ik heb begrip voor de situatie.”

Lopez naar de Tour, Fuglsang naar de Giro

Sportief gezien heeft hij al een idee over welke wedstrijden zijn renners zullen rijden. Begin dit jaar was het plan om Miguel Angel Lopez naar de Tour te sturen, terwijl Jakob Fuglsang het kopmanschap zou krijgen voor de Giro. “Ik denk dat dit hetzelfde zal blijven”, aldus Vinokourov. “De jongens die de Tour zullen doen, kunnen vervolgens de klassiekers rijden. Daarnaast hoop ik dat de wereldkampioenschappen gehouden kunnen worden. Die zijn erg belangrijk voor de renners en de landen”, legt hij uit.

Naast zijn zorgen voor de profsport, bekommert Vinokourov zich ook om de opleiding van de jeugd. “Ik heb bij UCI-voorzitter Lappartient voorgesteld dat de junioren één jaar langer in dezelfde categorie kunnen blijven. Op deze manier krijgen zij extra tijd om zich te laten zien”, legt hij uit.