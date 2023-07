Vingegaard verliest vier seconden op Pogacar: “Gaat Tour waarschijnlijk niet op beslist worden”

Jonas Vingegaard kijkt tevreden terug op de eerste etappe van de Tour de France. De Deense titelverdediger kwam als negende over de streep in Bilbao, in een groepje met ook zijn grote uitdager Tadej Pogacar. “Ik moet de ploeggenoten bedanken voor hun harde werk vandaag”, zegt hij op de site van Jumbo-Visma. “Ze waren allemaal supersterk.”

Jumbo-Visma was na de laatste beklimming met vier man – Vingegaard, Wout van Aert, Sepp Kusse en Wilco Kelderman – vertegenwoordigd in een elitegroepje. Maar het gat met de gebroeders Yates werd niet meer gedicht en Tadej Pogacar sprintte nog naar een derde plaats en – vooral – vier bonificatieseconden.

“Natuurlijk hoopten we om hier de etappezege te pakken, maar het is ook belangrijk dat we allemaal zonder kleerscheuren de openingsetappe doorgekomen zijn. Pogacar nam vier bonificatieseconden, maar de Tour zal waarschijnlijk niet op die vier seconden beslist worden.”

Merijn Zeeman, sportief directeur bij Jumbo-Visma, sprak van een ’typische dag’ in de eerste week van de Tour. “Er heerste veel nervositeit in het peloton, dus was het zaak om de kopmannen te beschermen”, legt de Nederlander uit. “Dat deden de mannen heel erg goed vandaag. Verder was het heel knap hoe Wout met de beste klimmers meeging. Het is jammer dat hij net niet voor de ritwinst kon gaan, maar voor het klassement is deze uitslag allesbehalve slecht.”

