Vingegaard ziet ploegmaat Kuss zegevieren: “Alles liep perfect”

Lachende gezichten bij Jumbo-Visma na afloop van de vijftiende etappe van de Tour de France. De Nederlandse formatie zag Sepp Kuss zegevieren in Andorra la Vella en Jonas Vingegaard wist ten koste van Guillaume Martin een plekje op te schuiven in de algemene rangschikking.

Vingegaard, die nu derde staat op 5:32 van leider Tadej Pogačar, sprak na afloop van een perfecte dag. “We wilden meerdere renners meesturen in de vroege vlucht. Zo konden mijn ploegmaats zich laten afzakken, mocht ik echt in de problemen raken. Het liep vandaag echt perfect. Sepp heeft de etappe gewonnen en Wout van Aert en Steven Kruijswijk lieten zich op het juiste moment afzakken.”

“Ik was op geen enkel moment in de problemen”, gaat Vingegaard verder in gesprek met Eurosport. “Dit is echt een geweldige dag voor onze ploeg. Ik ben zo blij voor Sepp. Het is echt een geweldige vent. Ik weet dat hij in Andorra woont en dus is het echt geweldig dat hij hier nu wint”, besluit Vingegaard, die op de laatste klim nog probeerde om weg te rijden van geletruidrager Pogačar.