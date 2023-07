Vingegaard over Vuelta en confrontatie met Evenepoel: “We moeten ons op hem focussen”

De Vuelta a España gaat in het teken staan van de strijd tussen de meest recente winnaars van de Vuelta, Giro en de Tour. Remco Evenepoel, Primož Roglič en Jonas Vingegaard hebben alledrie aangekondigd te gaan starten in Barcelona over exact een maand (26 augustus). Tour de France-winnaar Vingegaard kijkt uit naar het duel. “Remco is de man waarop we ons moeten focussen”, weet hij.

Na een dag vol huldigingen en plichtplegingen bij sponsoren van Jumbo-Visma nam Vingegaard nog tijd voor Het Nieuwsblad, het AD en WielerFlits om vooruit te blikken op de Vuelta. Nadat hij in het slotweekend van de Ronde van Frankrijk zijn deelname aan de Spaanse ronde had aangekondigd, kon al gesproken worden over zijn voorbereiding en de concurrentie daar. Dan springt vooral de naam van Evenepoel er bovenuit als wereldkampioen en titelverdediger in de Vuelta.

Lees ook: Plugge vertelde Lefevere over Vuelta-deelname Vingegaard: “Zijn gezichtsuitdrukking was priceless”

“Ik kijk er echt heel erg naar uit”, geeft Vingegaard aan als de naam Evenepoel valt. “Ik hoop dat we een mooi duel mogen uitvechten. Remco is een van de beste wielrenners ter wereld, dus hij is zeker een van onze grootste tegenstanders in de Vuelta. Hij won niet voor niets de wereldtitel al en hij is de man waarop we ons moeten focussen.”

Evenepoel kon zich na zijn opgave in de Giro d’Italia volledig voorbereiden op het najaar, met eerst het WK en daarna de Vuelta. Ook andere concurrenten als João Almeida, Enric Mas, Juan Ayuso, Richard Carapaz, Geraint Thomas en Aleksandr Vlasov hebben zich langer kunnen voorbereiden op de Ronde van Spanje, in tegenstelling tot Vingegaard, die na drie intense Tourweken gelijk moet doorschakelen.

“Dat geeft mij geen stress. Ik ga naar de Vuelta en ga daar mijn best doen”, bekijkt hij het koeltjes. “Als ik win, dan ben ik natuurlijk superblij. Maar als ik niet win, kan ik het ook niet meer veranderen. Dan ben ik ook heel blij als Primož bijvoorbeeld wint.” Dat Vingegaard het kopmanschap weer deelt met Roglič, doet hem terugdenken aan de succesvolle Tour van 2022. “Dat werkte goed, de strategie met twee kopmannen, en daar kijk ik weer naar uit”, zegt hij.

Lees ook: Zelfs in de Efteling werkt Jonas Vingegaard aan zijn Vuelta-voorbereiding

Hoe lang weet Vingegaard eigenlijk al dat hij de Vuelta gaat betwisten? “Aan het begin van het jaar hadden we de keuze gemaakt om de Vuelta te rijden dit jaar, dus het was altijd onderdeel van het plan. Maar we wilden wel de focus 100% op de Tour de France leggen, dus hebben we echt een big plan uitgedacht voor de Tour. Dat hebben we helemaal gevolgd”, blikt hij terug.

Nu kan de focus op de Vuelta, maar dat plan is nog een beetje onduidelijk. Voor Vingegaard in ieder geval. “Er is vast een plan, maar ik moet er nog met de ploeg over praten. Dat gebeurt als ik wat uitgerust ben en er klaar voor ben. Je moet er wel vanaf de start staan, dat is duidelijk. Want als je dat niet bent, dan verlies je al tijd in de etappe naar Andorra (in etappe 3, red.).”

‘Fantastisch seizoen, nu al’

Of de Ronde van Spanje nu een succes wordt voor de Deense klassementsrenner, voor hem kan 2023 al niet meer stuk. “Ik heb al een fantastisch seizoen achter de rug. Hoe het ook gaat in de Vuelta. Dan kan ik nog steeds op vakantie gaan en zeggen: ik ben blij met hoe alles gelopen is, en dan kan ik vooruit kijken naar het nieuwe seizoen.”