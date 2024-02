vrijdag 9 februari 2024 om 10:11

Vingegaard krijgt in O Gran Camiño te maken met Quintana, Bernal, Rodriguez en Carapaz

Jonas Vingegaard zal het dit jaar in O Gran Camiño niet zo makkelijk krijgen als vorig jaar. Toen moest de Tourwinnaar van (toen nog) Jumbo-Visma het opnemen tegen Jesús Herrada en Ruben Guerreiro, maar dit jaar zal hij onder meer Nairo Quintana en Iván Ramiro Sosa treffen. Zij voeren de ploeg van Movistar aan.

De organisatie van O Gran Camiño, ook wel de Ronde van Galicië genoemd, kon donderdag de zevenkoppige selectie van Movistar delen. In het noordwesten van Spanje zal Quintana zijn officiële rentree maken op Europese bodem namens Movistar. Vorige maand reed hij al het nationale kampioenschap in Colombia en momenteel is hij actief in de Tour Colombia.

Quintana zal geflankeerd worden door Sosa, thuisrijder Carlos Canal, Gregor Mühlberger, Will Barta, Jorge Arcas en Antonio Pedrero. Met dat zevental gaat Movistar de strijd aan met Visma | Lease a Bike, dat naast titelverdediger Jonas Vingegaard ook Wilco Kelderman en aanwinsten Cian Uijtdebroeks, Ben Tulett en Johannes Staune-Mittet lijkt te gaan sturen.

De vierdaagse rittenkoers kan op nog meer interessante namen rekenen, want ook Egan Bernal, Carlos Rodriguez (beiden INEOS Grenadiers), Richard Carapaz, Rigoberto Urán, Hugh Carthy (allen EF Education-EasyPost), David Gaudu en Lenny Martinez (Groupama-FDJ) staan op de voorlopige startlijst. Van 22-25 februari wordt O Gran Camiño verreden.