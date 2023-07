‘Vingegaard kraakt Pogacar en helpt daarmee Wout van Aert en Mathieu van der Poel’

Video

De Tour de France 2023 is nu definitief beslist. Na een uppercut in de tijdrit, sloeg Jonas Vingegaard rivaal Tadej Pogacar op de Col de la Loze definitief knock-out. Het verschil in het klassement is nu bijna acht minuten, waar dat twee dagen geleden nog tien tellen waren. Desondanks zorgt het voor genoeg gespreksstof, want voor Wout van Aert en Mathieu van der Poel kan dit weleens goed nieuws zijn. In de WielerFlits Update leggen we uit waarom.

Maxim en Youri staan logischerwijs uitgebreid stil bij het succes van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma. “Het is heel knap dat ze het plan wat ze op voorhand bedacht hadden, ook uitvoeren”, zegt Maxim. “Na de tijdrit hadden ze ook de boel de boel kunnen laten en het initiatief aan UAE Emirates kunnen geven. Dat hebben ze niet gedaan, ze hebben opnieuw de koe bij de horens gevat. Nathan Van Hooydonck die ondanks zijn blessures weer kilometerslang op kop sleurt, Wilco Kelderman en Tiesj Benoot die een heldenrol vertolken. Echt een teamprestatie.”

Aan de andere kant was er de inzinking van Tadej Pogacar. Die kwam niet uit de lucht vallen, vindt Youri. “Je zag zondag al dat hij er vermoeider uitzag. Dat was ook zo in de tijdrit en dat kreeg woensdag een vervolg op de Col de la Loze. Maar heel gek is dat ook niet. Door de polsbreuk was zijn basis te smal en zelfs afgelopen winter al moest hij zijn seizoen later beginnen, omdat zijn basis nog niet breed genoeg was. Tel zijn intensieve voorjaarscampagne daar bij op en je optelsom is compleet. Dit is overigens goed nieuws voor Mathieu van der Poel en Wout van Aert.”

Daarmee doelt Youri op het feit dat Pogacar de laatste twee jaar een intensief voorjaar reed met onder meer Milaan-San Remo en de Ronde van Vlaanderen. Toeval of niet: in beide Tours werd hij daarna achter Jonas Vingegaard. Die overigens nog even stilstond op de Col de la Loze, omdat er auto’s waren uitgevallen. “Het zoveelste incident deze Tour”, stelt Maxim. “Daar mogen toch wel de nodige vraagtekens bij gezet worden. Wij moeten bijvoorbeeld allemaal mondkapjes dragen, maar de fans die naast ons staan niet. Ook in andere gevallen zijn de verhoudingen soms scheef.”

En verder…

Is er een reportage over de aanvallers deze Tour de France, die al veel kansen hebben gehad en ook de komende dagen de nodige mogelijkheden krijgen. Ook bespreken de mannen het enige klassement (voor de bergtrui) die nog spannend is en blikken ze snel vooruit op de mogelijke massasprint in Bourg-en-Bresse van donderdag. Uiteraard komen ook vrijwel alle hoofdrolspelers aan het woord: Jonas Vingegaard, Felix Gall, Grischa Niermann, Arthur van Dongen, Wilco Kelderman en Nathan Van Hooydonck. Genoeg redenen om de nieuwe WielerFlits Update te bekijken of te beluisteren!

Ook te beluisteren als podcast in je favoriete app, of gewoon hieronder via WielerFlits.

iTunes

Spotify

RSS-feed