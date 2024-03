zondag 10 maart 2024 om 10:45

Vingegaard imponeert in Tirreno-Adriatico, maar trekt nog geen conclusies richting Tour

Jonas Vingegaard zal vandaag – zonder ongelukken – voor de eerste keer tot eindwinnaar worden uitgeroepen van Tirreno-Adriatico. De Deen van Visma | Lease a Bike is dit seizoen als een komeet uit de startblokken geschoten, maar volgens Vingegaard zegt dit nog niks over de aankomende Tour de France.

Vingegaard zette zaterdag de puntjes op de i in Tirreno-Adriatico. De kopman van Visma | Lease a Bike stond al stevig aan de leiding in de rittenkoers, maar won ook nog met overmacht op de Monte Petrano. De concurrentie werd bergop weggeblazen, niet voor de eerste keer dit seizoen. “Ik denk dat ik nu in een betere vorm ben dan de voorbije twee jaar”, stelde hij na afloop dan ook in het flashinterview.

Maar wat zegt dit over de verhoudingen in de komende Ronde van Frankrijk? “Ik heb het al vaker gezegd dat het voor de Tour niks uitmaakt of je in deze tijd van het jaar al wel of niet in goede vorm bent”, citeert Het Laatste Nieuws de tweevoudig Tourwinnaar. “Ik was twee jaar geleden in Tirreno-Adriatico ziek en zeker niet in goede vorm. Daarna werd ik beter.”

“Wat telt is dat ik in mezelf geloof”

“Vorig jaar (in Parijs-Nice, red.) was ik wel goed. Dat ik niet echt top presteerde had met andere dingen te maken. En dat veranderde niks voor de Tour. Wat telt is dat ik in mezelf geloof. Met hoe de vorm nu is, geloof ik dat ik in juli in mijn beste vorm kan zijn. De Tour vergt echt een heel andere voorbereiding dan de wedstrijden waar we nu mee bezig zijn.”

“Het seizoen gaat ook niet enkel om de Tour de France”, geeft de 27-jarige Deen aan. “Elke koers waar ik aan de start kom wil ik winnen. Dat is hier in de Tirreno-Adriatico zo en over drie weken weer in de Ronde van het Baskenland.”