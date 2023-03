Vingegaard heeft twijfels bij koers met windstoten, Pogacar kijkt uit naar ingekorte rit

De twee grote favorieten in Parijs-Nice kijken met een andere bril naar de ingekorte etappe van vandaag. Door verwachte rukwinden van ongeveer 110 à 130 kilometer per uur heeft de organisatie besloten slechts 80 kilometer te rijden. “Maar dat hangt af van de wind”, houdt Jonas Vingegaard een slag om de arm.

“Bij windstoten boven de 100 km/h is het echt onmogelijk om in te koersen”, stelt de kopman van Jumbo-Visma in gesprek met Eurosport. “Dit is voor nu de juiste beslissing, daarna moeten we kijken hoe het is op het moment van de start.”

“Ik denk dat het probleem ligt bij de windstoten. Dan zou ik zelf niet gaan fietsen, zelfs in Denemarken niet”, aldus Vingegaard. “Ik ben ongeveer 60 kg zwaar en heb niet het gewicht om dan op de fiets te blijven. We moeten over onze gezondheid nadenken en vooral voorzichtig en veilig blijven.”

Pogačar: “Ingekorte rit wordt heel interessant”

Het laatste nieuws is dat de renners een etappe van 79,6 kilometer gaan rijden van La Fontaine d’Aragon naar La Colle-sur-Loup. “Dat zal een korte rit worden, heel zwaar en intens”, verwacht Vingegaard. Geletruidrager Tadej Pogačar stond de pers lachend te woord. “Niemand houdt van dit soort aanpassingen, maar het is nu eenmaal zo.”

“De rit wordt ingekort en daardoor nog explosiever en meer punchy. Het wordt wel heel interessant daardoor. Dan wordt het 2,5 uur vol gas. Ik houd wel van die korte etappes. Het is dan kort en zwaar, en je bent sneller aan de finish”, lacht Pogačar bij Eurosport.

