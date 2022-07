Vingegaard heeft niets van Pogacar te vrezen – WIELERFLITS UPDATE #20

Video

Vandaag is het D-Day voor de klassementsrenners in de Tour. Of beter gezegd: voor geletruidrager Jonas Vingegaard en uitdager Tadej Pogačar. Beide kemphanen krijgen in de laatste Pyreneeënrit de laatste kans om elkaar bergop pijn te doen. Maar tot op heden lijkt er voor de Jumbo-Visma-kopman geen vuiltje aan de lucht. Bekijk nu de WielerFlits Update!



In deze aflevering blikken we terug naar de etappe naar Peyragudes met vrijwel alle beeldbepalende renners en ploegleiders. De conclusie van alle ingewijden is eigenlijk hetzelfde: Vingegaard oogt sterk, maar de tegenstand blijft het proberen in misschien wel de zwaarste rit van deze Ronde van Frankrijk. Die gaat over de Aubisque (buitencategorie) en finisht op Hautacam, eveneens van de buitencategorie. Onze verslaggevers Maxim Horssels en Youri IJnsen praten je volledig over alles bij in de nieuwe WielerFlits Update!

De WielerFlits Update is ook te beluisteren als podcast

