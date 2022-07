Vingegaard en Jumbo-Visma rekenen zich nog niet rijk – WIELERFLITS UPDATE #21

Video

De Tour de France 2022 lijkt in een beslissende plooi te zijn gevallen. Jonas Vingegaard reed op Hautacam een dikke minuut weg bij tegenstrever Tadej Pogačar, op wij hij nu een voorsprong van drie en een halve minuut heeft in het algemeen klassement. Toch durven ze bij Jumbo-Visma nog niet hardop te vieren, vertellen alle ingewijden. Bekijk nu de WielerFlits Update!



Bij UAE Emirates zijn ze er wél van overtuigd dat Jonas Vingegaard de nieuwe winnaar van de Tour is. Wat verder opviel tijdens de achttiende rit is het respect en de sportiviteit tussen beide kopmannen en sportief directeurs van beide ploegen.

Uiteraard staan we ook stil bij de rit van vrijdag, waar de pure spurters na ruim twee weken weer een kans krijgen op een massasprint. Onze verslaggevers Maxim Horssels en Youri IJnsen praten je volledig over alles bij in de nieuwe WielerFlits Update!

Beluister de podcast hier:



De WielerFlits Update is ook te beluisteren als podcast

iTunes

Spotify

RSS-feed