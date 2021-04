Vine: “Op een seconde tweede worden is hartverscheurend”

José Manuel Díaz is weliswaar de winnaar van de Ronde van Turkije, maar Jay Vine is misschien wel de grote ontdekking. Na acht dagen kwam de Australische renner die via de Zwift Academy een profcontract bij Alpecin-Fenix verdiende, een seconde tekort voor de overwinning.

Voor Vine was de Ronde van Turkije pas zijn eerste profkoers voor Alpecin-Fenix. Positioneren in het peloton en meehelpen bij het opzetten van de massasprint voor Jasper Philipsen was allemaal nieuw voor hem. “Ik wist echt niet hoe deze Ronde van Turkije zou verlopen. We hoopten in de vijfde etappe (met aankomst bergop in Elmalı, red.) op een goed resultaat, maar ik had nog nooit in zo’n groot peloton gereden. Ook had ik mijn ploeggenoten nog nooit ontmoet. Toch legde ik mezelf wat druk op om te presteren.”

“Op een seconde tweede worden is hartverscheurend”, blikte hij na de slotetappe naar Kusadasi terug. “Ik ben erin blijven geloven. Ploegleider Frederik Willems en Jasper bleven de hele etappe vertellen dat we in de finale voor een breuk in het peloton moesten gaan en alles op de laatste drie kilometer zouden gooien. Ik zat in een goede positie, maar kwam vervolgens op de verkeerde plek terecht en toen viel ik.” Uiteindelijk kwam hij op achterstand over de streep, maar omdat hij in de laatste drie kilometer was gevallen kreeg hij geen extra tijd aangerekend.

Vine denkt dat hij wel even tijd nodig heeft om alles te laten bezinken. “Maar ik denk dat de ploeg liet zien hoezeer de ploeg wilde winnen. De grootste ontdekking deze week was dat ik heel veel nog niet wist. Zo zijn er heel veel nuances om door het peloton te bewegen en het koersverloop te doorzien. Of waar en wanneer je jezelf in verschillende situaties moet positioneren. Er is zoveel om op te letten en dat begin ik nu allemaal te leren. Ik kan niet wachten tot de volgende koers”, zei de Australiër tot slot.