Vind, plan en deel jouw volgende fietsavontuur met Komoot

Advertorial

Ben je ergens ter wereld waar je de beste fietsroutes wilt vinden? Wil je nieuwe wegen ontdekken in je eigen fietsgebied? Maak dan kennis met de routeplan- en navigatie-app komoot. Daarin vind je de routes, inspiratie en aanbevelingen van lokale experts die van jouw fietstocht een belevenis maken.

Bespaar €8.99 – download gratis een regiopakket met offline kaarten! Ga naar www.komoot.nl en voer de code WIELERFLITS in



Komoot is een app voor het vinden, plannen en delen van avonturen. Het verlangen om op de fiets nieuwe plekken te ontdekken zullen de meeste fietsers wel kennen. Ook fietser die op pres­taties gericht zijn, zullen het saai vinden om telkens hetzelfde trainingsrondje te rijden. Zodra je het idee in je hoofd hebt gekregen verder te kijken dan je eigen buurt, is de volgende stap het plannen van een route. Voor de meeste mensen was dit in het verleden een moeizaam process, dat bestond uit het afstruinen van forums voor de beste weetjes van andere fietsers, het downloaden van GPX­-bestanden en langdurig bladeren door boeken en kaarten.

Komoot combineert alle elementen die belang­rijk zijn voor het plannen van routes in één handige planner, die beschikbaar is als app op Android en iOS of op je desktop. Onder de vele features van komoot zijn topografische infor­matie, route­afstand, hoogteprofielen en ver­wachte tijdsduur van je route, integraties met praktisch elke GPS­-computer, tips van andere fietsers, en een robuust algoritme dat het type weg en pad waaraan jij de voorkeur geeft aan­houdt.

Met komoot herontdek je het avontuur, maar wel in de wetenschap dat verdwalen er niet meer bij hoeft te zijn. Je ontdekt verborgen pareltjes dankzij de aanbevelingen van andere fietsers, zodat je nooit meer het gevoel hoeft te hebben dat je iets gemist hebt. Komoot maakt jouw fietstocht beter, of je nu op de mountainbike, racefiets of gravelbike zit. De features van de routeplanner geven je alle benodigde details voor het plannen en vol­brengen van een rit met precies de juiste balans tussen avontuur en voorbereiding. En als extra bonus: omdat het plannen en navigeren van een route makkelijk is, hoef je minder te stoppen om de weg te vinden en kun je meer van je ritten genieten.

FEATURES & VOORDELEN

SPORT-SPECIFIEKE ROUTES

Komoot plant niet zomaar een route, komoot plant jouw route. Selecteer je soort fiets, je start­ en eindpunt, en komoot plot een route op de wegen die geschikt zijn voor jouw fiets.

GEDETAILLEERDE ROUTEPROFIELEN

Het routeprofiel toont precies de informatie die je wilt zien, zoals ondergrond­ en hoogteprofiel. Hierdoor kun je anticiperen op steile beklim­mingen en weet je zeker dat je rondje alleen asfalt bevat, tenzij je de route wat pittiger wilt maken. In dat geval kun je op zoek naar een route met gravel of meer.

HIGHLIGHTS

Aanbevelingen van lokale fietsers in een gebied, variërend van een leuk café tot een goed stuk asfalt of mooie singletrack, verschijnen als Highlight op de kaart (herkenbaar aan de rode stippen).

INSPIRERENDE COLLECTIES

Wil je een nieuwe gebied verkennen, maar weet je niet waar te beginnen? Selecteer de regio en je krijgt lokale collecties te zien met daarin enkele Tours voor je racefiets die gebaseerd zijn op de mooiste routes.

ZO WERKT KOMOOT

ROUTES PLANNEN

Het plannen van je volgende avontuur met komoot is eenvoudig op je desktop of één van de smartphone apps voor iOS of Android.

→ Voer je start­ en eindpunt, je fitheidsniveau en je sport in, en selecteer ‘heen en terug’. Komoot zorgt voor de rest.

→ Als de basis voor je route gelegd is kun je deze nog aanpassen, bijvoorbeeld door op een Highlight te klikken, ‘aan route toe­voegen’ te selecteren, en deze zo in je Tour op te nemen.

→ Je kunt op dezelfde manier ook andere punten in je route opnemen, zoals openbare toiletten, winkels en cafés/restaurants.

→ Bekijk de ondergrond en het hoogteprofiel van je route en pas je route op deze kennis aan (vermijd of zoek juist bepaalde seg­menten op door het toevoegen of verslepen van waypoints).

→ Kies uit verschillende kaartlagen zoals Google Satellite om nog meer gedetailleerde info over je route te krijgen.

NAVIGATIE

→ Off-line navigatie: sla geplande routes off-line op, zodat je op avontuur buiten de bewoonde wereld kunt gaan, zonder zorgen over slecht bereik en een batterij die snel leegraakt.

→ Geen speciaal GPS­-apparaat nodig: met de komoot voor iOS of Android app kun je je smartphone gebruiken om te navigeren en je route onderweg aan te passen.

→ Komoot werkt naadloos samen met al je favoriete apparaten, zoals je telefoon, Garmin, Wahoo, smartwatch of praktisch elke GPS­-computer.

→ Voor Garmin­-gebruikers heeft komoot een geavanceerde app ontwikkeld, die op de Gar­min Connect IQ Store gedownload kan wor­den.

→ Spraaknavigatie: profiteer van turn­-by-­turn spraaknavigatie zodat je kunt focussen op je rit, zonder een afslag te missen.

COMMUNITY VAN AVONTURIERS

→ Maak je eigen Highlights aan: sla speciale plekken of segmenten van je route op, als je denkt dat ze de moeite waard zijn voor andere fietsers.

→ Upload foto’s van je route en Highlights en laat daarmee zien hoe cool deze zijn.

→ Sla je route op als een Tour, voeg foto’s toe die charme ervan tonen en maak je Tour openbaar zodat anderen op komoot hun outdoor-ervaring kunnen plannen met gebruik van jouw tips.

WAT KOST HET?

Komoot is gratis te downloaden en gebruiken. Bij de gratis versie van komoot kunnen kaarten voor off-line gebruik aangekocht worden voor € 3,99 (regio), € 8,99 (meerdere regio’s) of de hele wereld voor € 29,99.

Bespaar €8.99 – download gratis een regiopakket met offline kaarten! Ga naar www.komoot.nl en voer de code WIELERFLITS in