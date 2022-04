Vincenzo Nibali voert selectie Astana Qazaqstan aan in Luik-Bastenaken-Luik

Astana Qazaqstan heeft zijn selectie bekendgemaakt voor Luik-Bastenaken-Luik. Kopman van de selectie is Italiaan Vincenzo Nibali, die al veertien keer deelnam aan La Doyenne. Luik-Bastenaken-Luik, het vierde Monument dit seizoen, staat aankomende zondag op het programma van de renners.

Naast Nibali, die al vier keer in de top-10 eindigde van Luik-Bastenaken-Luik, staan ook David De la Cruz, Fabio Felline, Andrey Zeits, Alexandr Riabushenko, Simone Velasco en Stefan de Bod in de selectie van de ploeg. Nibali kon dit jaar zijn handen nog niet in de lucht steken, de laatste keer dat de Haai van Messina dat kon doen was in oktober 2021. Toen won hij de slotetappe, en meteen ook het eindklassement, van de Giro di Sicilia.

Opvallend is misschien wel dat De la Cruz zal deelnemen aan de Belgische klassieker, de Spanjaard reed namelijk tot en met vrijdag nog de zware Tour of the Alps. In de laatste etappe liet de oud-renner van Etixx-Quick Step zich nog zien. In een mooie strijd met Thibaut Pinot moest hij uiteindelijk tevreden zijn met de tweede plaats. Ook Felline nam deel aan de Tour of the Alps, maar hij kwam niet over de streep in de laatste etappe.