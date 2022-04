Thibaut Pinot toont veerkracht en wint slotrit Tour of the Alps, Bardet eindwinnaar

Thibaut Pinot heeft op de laatste dag van de Tour of the Alps veerkracht getoond. Gisteren vocht de Franse klimmer nog tegen de tranen, nadat hij op het laatste moment was overvleugeld door Miguel Ángel López en een felbegeerde overwinning door zijn vingers zag glippen. Vandaag ging hij opnieuw in de aanval en was hij wél succesvol. In Lienz klopte hij zijn medeaanvaller David De la Cruz in de sprint. Romain Bardet legde beslag op de eindzege. Ploegmaat Thymen Arensman mocht als nummer drie mee het podium op.

De Tour of the Alps was toegekomen aan de laatste etappe, een korte rit over 114,5 kilometer met start en finish in Lienz. Onderweg moest de Bannberg van twee kanten worden beklommen en in de finale, op tien kilometer van de finish, lag nog de beklimming van de steile Stronach – een klim van 3,1 kilometer aan 12,4%. Ondanks de korte afstand, moest zo’n 2300 meter hoogteverschil worden overwonnen. Omdat het ook nog eens slecht weer was, waren de ingrediënten aanwezig voor een spectaculair sluitstuk van de ronde.

Met Pello Bilbao in de groene leiderstrui, werd even na het middaguur de koers op gang gebracht. Het was een stormachtig begin, waarin het tempo meteen zeer hoog lag. In het eerste uur kwam een omvangrijke kopgroep tot stand met onder anderen David De la Cruz (Astana Qazaqstan) en Thibaut Pinot (Groupama-FDJ). Daarnaast hadden INEOS Grenadiers, Movistar en Team DSM, ploegen die er nog goed voor stonden in het algemeen klassement, een mannetje meegestuurd in de ontsnapping.

De la Cruz en Pinot de sterksten vooraan

De aanvallers, bij wie niet direct een gevaarlijke renner voor het klassement zat, kregen de ruimte van het peloton, waar Bahrain-Victorious controleerde. Op de Assling, een niet-gecategoriseerde klim na de eerste keer de Bannberg, toonden De la Cruz en Pinot zich de sterksten vooraan en deze twee klimmers pakten snel een gat op de andere vluchters. Pinot liet zien over de nodige veerkracht te beschikken. Na afloop van de vierde etappe vocht hij nog tegen de tranen, nadat hij in de laatste kilometer de dagzege door de vingers had zien glippen.

De la Cruz en Pinot werkten goed samen en kwamen gezamenlijk boven na de tweede keer de Bannberg. In de natte afdaling beschikte de Spanjaard over de beste stuurvaardigheden en reed even alleen vooruit. Eenmaal beneden zag hij zijn Franse vluchtkompaan echter weer aansluiten. Daarna was het de kilometers aftellen naar de Stronach. Met het peloton op ruim twaalf minuten achterstand, konden we ons opmaken voor een strijd op twee fronten: een om de dagzege en een om het klassement.

Pinot probeert De la Cruz te lossen

Op de eerste oplopende meters van de Stronach kampte Pinot met mechanische pech. Eventjes meldde hij zich bij de volgauto, daarbij verloor hij zijn bril, maar daarna kon hij weer aanhaken bij De la Cruz. Op de steile klim probeerde Pinot weg te komen. Meerdere keren probeerde hij De la Cruz van zich af te schudden. In eerste instantie klampte de Spanjaard nog aan, daarna moest hij zijn Franse medevluchter laten gaan. Pinot kwam met een voorsprong van twaalf seconden over de top van de klim.

De la Cruz reed echter een sterke afdaling en kon terugkeren bij Pinot. Beide renners begonnen samen aan de lastige laatste kilometer, die nog licht omhoog liep. Ze reden zij aan zij de laatste 200 meter in, waarbij Pinot zich in het wiel van De la Cruz zette. Waar het kopstuk van Groupama-FDJ gisteren nog de zege aan een Astana Qazaqstan-renner moest laten, bleef hij die deze keer de baas. Voor Pinot was het zijn eerste overwinning sinds zijn etappezege op de Col du Tourmalet tijdens de Tour de France van 2019.

DSM pleegt coup op Stronach

De Stronach bleek ook bepalend in de strijd om het algemeen klassement. Het peloton dunde op de steile klim snel uit tot een elitegroep. Leider Bilbao kwam daarbij in de problemen en moest eraf. Team DSM maakte veel indruk. Romain Bardet, tweede in de stand, en Thymen Arensman, de nummer zeven, kwamen samen met Michael Storer van Groupama-FDJ (tiende) over de top en begonnen gezamenlijk aan de afdaling. Bilbao kon in de afdaling zijn achterstand niet meer goed maken, waardoor de mannen van DSM alleen nog moesten uitkijken voor Storer.

Bardet en Arensman hadden de zaken echter onder controle, waarna de Franse klimmer zich van de eindoverwinning verzekerde. Storer mocht het sprintje winnen, maar de DSM-renners kwamen in (vrijwel) dezelfde tijd binnen. Voor het klassement betekende het dat Storer tweede eindigde en Arensman derde.