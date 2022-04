David De la Cruz na tweede plek: “Thibaut was de sterkste, ik moet hem feliciteren”

David De la Cruz was vandaag dicht bij de etappezege in de Tour of the Alps. Vanuit de vlucht van de dag bleef de Spaanse klimmer van Astana Qazaqstan over samen met Thibaut Pinot, maar op de lastige aankomst in Lienz moest hij in de Fransman zijn meerdere erkennen.

“Het gevoel was echt goed en na de eerste moeilijke etappes, voelde ik mezelf gisteren en vooral vandaag veel beter”, vertelde De la Cruz na afloop van de slotetappe op de website van zijn team Astana Qazaqstan. “Het lijkt erop dat de vorm eraan komt en ik hoop klaar te zijn voor het grote doel, de Giro d’Italia.”

De Spaanse klimmer streed uiteindelijk met Thibaut Pinot om de etappezege. “Het was fifty-fifty tussen hem en mij, met veel factoren die het resultaat konden beïnvloeden. Maar vandaag was Thibaut de sterkste en ik moet hem feliciteren. Het pakte vandaag niet uit zoals ik wilde, maar ik hoop dat het op een dag in de Giro wel samenvalt.”

Voordat De la Cruz aan de start verschijnt van de Giro, staat hij zondag eerst nog aan het vertrek van Luik-Bastenaken-Luik.

Hi @ThibautPinot ! Couldn’t say anything after finish line 😅. Strong ride and congrats for your victory 😉. — David De La Cruz (@iamdlax) April 22, 2022