Vincenzo Nibali: “Tour of the Alps altijd goed meetmoment”

Vincenzo Nibali rijdt in aanloop naar Luik-Bastenaken-Luik en de Giro d’Italia alleen nog de Tour of the Alps. Die bergachtige koers door Oostenrijk en Italië begint op maandag 19 april en is voor de klimmer van Trek-Segafredo een belangrijke wedstrijd. “Die ronde, en daarvoor de Giro del Trentino, is altijd al een sleutelwedstrijd in mijn voorjaar”, zegt hij.

“Het is een van die korte rittenkoersen die ontworpen is om het beste in de klassementsrenners naar boven te halen”, aldus Nibali tegen La Gazzetta dello Sport. Naast de Italiaan staan onder meer Daniel Felipe Martínez, Pavel Sivakov, Hugh Carthy, Romain Bardet, Jai Hindley, Aleksandr Vlasov, Nairo Quintana en Simon Yates aan de start. “Elk jaar is er een ijzersterk deelnemersveld. Het is een goed meetmoment in de bergen, een paar weken voor de Giro d’Italia.”

“De Tour of the Alps is een belangrijke wedstrijd om te bekijken hoe je vorm is. Een goed resultaat kan ook een aardige boost aan het moraal geven richting Luik en de Giro”, weet hij. In de rittenkoers van 19-23 april start Trek-Segafredo ook met Gianluca Brambilla en Giulio Ciccone.

Over zijn huidige vorm is Nibali nog niet heel zeker. “Ik was negende in Tirreno-Adriatico. Dat was niet slecht, maar ook niet bevredigend. Ik reed consistent, terwijl sommige renners echt vlogen. Het niveau was heel hoog. Maar voor mij voelde het pas als het begin van het seizoen”, legt de 36-jarige klimmer uit.