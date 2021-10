‘Vincenzo Nibali staat in 2022 aan de start van de vijf wielermonumenten’

Vincenzo Nibali zal volgend jaar deelnemen aan de vijf wielermonumenten, zo meldt La Gazzetta dello Sport. De bijna 37-jarige Italiaan zal volgens de Italiaanse sportkrant dus ook voor een eerste keer meedoen aan Parijs-Roubaix.

Nibali liet een week geleden nog weten dat hij ooit een keer aan de start wil staan van Parijs-Roubaix. “Ik heb Roubaix nog nooit gereden, maar misschien is komend jaar wel het juiste moment.” La Gazzetta dello Sport meldt nu dat de Siciliaan een ambitieus plan heeft voor 2022 en dat is deelnemen aan de vijf wielermonumenten: Milaan-San Remo, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije.

De ronderenner, die volgend jaar weer zal uitkomen voor Astana, won in het verleden al drie wielermonumenten. In 2015 en 2017 was hij de beste in de Ronde van Lombardije en in 2018 verbaasde hij vriend en vijand door als eerste over de streep te komen in Milaan-San Remo. Nibali stond ook al meerdere keren aan de start van Luik-Bastenaken-Luik, met een tweede plaats in 2012 als uitschieter, en was in 2018 van de partij in de Ronde van Vlaanderen.

Het is overigens nog altijd onduidelijk of Nibali volgend jaar weer zal meedoen aan de Giro d’Italia, of dat hij de voorkeur geeft aan de Tour de France.