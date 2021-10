Nibali blikt terug op tijd bij Trek-Segafredo: “Twee moeilijke jaren”

Vincenzo Nibali maakt zich op voor een tweede periode bij Astana. De bijna 37-jarige Italiaan reed de voorbije jaren voor Trek-Segafredo, maar dat was geen onverdeeld succes. Nibali had naar eigen zeggen moeite om er zijn plek te vinden. “Het zijn twee moeilijke jaren geweest, op fysiek en mentaal vlak”, zegt de klimmer in een interview met OA Sport.

De Siciliaan werd in de winter van 2019 met veel tromgeroffel binnengehaald door Trek-Segafredo, maar van een echt succesvolle samenwerking was toch geen sprake. Nibali boekte een kleine maand geleden, in de Giro di Siclia, pas zijn eerste overwinningen voor de Amerikaanse formatie. “Ik had moeite om te integreren. Dat kwam door verschillende zaken, zo was er een taalbarrière. Het liep aanvankelijk nog wel goed, maar na de coronalockdown brak er iets bij mij.”

“Het zijn twee moeilijke jaren geweest, zowel fysiek als mentaal”, is Nibali openhartig. “Ik heb zo nooit echt mijn plek kunnen vinden.” De ervaren ronderenner is dan ook des te blijer dat hij volgend jaar weer zal uitkomen voor Astana. In Kazachse loondienst wist hij zijn grootste successen te boeken met winst in de Tour de France (2014), de Giro d’Italia (2013 en 2016) en de Ronde van Lombardije.

Nibali zal ook weer worden herenigd met Giuseppe Martinelli, die de sportieve lijnen moet uitzetten bij Astana Qazaqstan Team. De oud-renner was jarenlang de vertrouwenspersoon van Nibali. “Beppe was en is heel erg belangrijk voor mij. Ik heb met hem geweldige resultaten behaald en ik heb erg veel vertrouwen in hem. We hebben in het verleden weleens clashes gehad, maar het belangrijkste is dat we altijd tot een oplossing komen.”

Parijs-Roubaix en Giro d’Italia in 2022?

Nibali heeft nog geen zicht op zijn definitieve programma voor komend seizoen, maar hoopt ooit nog een keer aan de start te staan van Parijs-Roubaix. “Ik heb Roubaix nog nooit gereden, maar misschien is komend jaar wel het juiste moment. Misschien is de Tour ook wel een optie, nu ze daar weer over kasseien zullen rijden. Het podium in de Giro? Waarom niet… Al is het wel belangrijk om met beide voeten op de grond te blijven. De concurrentie is moordend.”