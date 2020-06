Vincenzo Nibali overweegt door te gaan in 2022 maandag 1 juni 2020 om 15:20

Dat het contract van Vincenzo Nibali bij Trek-Segafredo afloopt aan het einde 2021, betekent niet dat de Italiaan dan ook gaat stoppen. Nibali, die later dit jaar 36 wordt, heeft in een nationale krant gezegd open te staan voor een langer verblijf in het peloton.

“Als ik mij in 2021 voel zoals ik mij nu voel, met dezelfde vastberadenheid en hetzelfde enthousiasme, dan blijf ik doorgaan. Niemand gaat mij dan tegenhouden”, aldus Nibali tegen Il Giornale.

‘De Haai van Messina’ sprak ook over zijn plannen voor dit najaar, als hij de Giro d’Italia verkiest boven de Vuelta a España. “Of ik voor een derde roze trui ga? Natuurlijk, dat is zeker iets waar ik over nadenk”, vertelt de Girowinnaar van 2013 en 2016. “Ik denk ook na over het WK. Ik hoop dat het in Zwitserland gehouden kan worden, in Aigle en Martigny. Dat zou perfect voor mij zijn. Ik weet dat ze denken aan een verplaatsing, maar daar word ik niet echt vrolijk van.”

Ook voor 2021 heeft Nibali al doelen op papier staan. “Want dan heb je ook nog de Olympische Spelen in Tokio om over na te denken”, zegt hij. “Ik ben er nog steeds niet overheen dat ik een kans op goud heb gemist in Rio de Janeiro. Ik was op weg naar de finish toen ik viel.” Maar aan stoppen na Tokio denkt de kopman van Trek-Segafredo dus nog niet…