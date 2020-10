Vincenzo Nibali: “Niet verrast dat de Etna zoveel schade aanricht” maandag 5 oktober 2020 om 19:29

Vincenzo Nibali is niet verrast door de grote verschillen in de derde etappe van de Giro. De kopman van Trek-Segafredo reed een goede finale en klom naar de zesde plaats in het algemeen klassement. “Ik ben heel tevreden met mijn rit, maar ik weet ook dat we met beide benen op de grond moeten blijven staan”, zegt Nibali.

“Ik herhaal, we zijn nog maar op de derde dag. Het is niet nodig om nu heel enthousiast te zijn”, waarschuwt de Haai van Messina, die op ‘zijn’ Sicilië rijdt. Nibali eindigde op de Etna in een favorietengroepje met onder meer Jakob Fuglsang en Rafal Majka.

Twee grote favorieten, Geraint Thomas en Simon Yates, eindigden echter op grote achterstand op de Etna. “Door mijn ervaring ben ik niet verrast dat zo’n lastige klim in de eerste week zo veel schade aanricht”, zegt Nibali. “Wij zijn als klassementsrenners nog aan het opwarmen en als je juist vandaag een slechte dag hebt, komt je dat duur te staan.”

“Ik heb een glimp van de val van Thomas gezien, maar toen hij terugkwam in het peloton dacht ik niet dat hij zo slecht was”, vertelt de Italiaan. “Vooral omdat hij goed in positie reed aan de voorkant van het peloton. Dat was ook zo voor Yates, maar dat was door andere redenen.”