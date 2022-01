Vincenzo Nibali maakt debuut in Parijs-Roubaix

Vincenzo Nibali gaat in 2022 definitief de Giro, de Tour en de vijf monumenten rijden. De Italiaanse renner zal dus voor het eerst te zien zijn in Parijs-Roubaix. Nibali zal in 2022 koersen in het tenue van zijn oude werkgever, Astana Qazaqstan.

De 37-jarige renner kent een druk programma voor 2022. Het seizoen van Nibali begint in de Ronde van Valencia. Vervolgens trekt hij terug naar zijn thuisland om Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo, waar hij in 2018 won, af te werken. In april volgt er dan een klassiek drieluik met de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik. Net zoals in 2021 zal hij te zien zijn in de Ronde van Italië en in de Ronde van Frankrijk. Na de twee grote rondes sluit Nibali het seizoen af in de Ronde van Lombardije, die hij al twee maal wist te winnen.

De Haai van Messina maakt echter een kanttekening bij zijn programma. “Ik wil nog niet zeggen wat mijn hoofddoel is dit seizoen. Er zijn zeker belangrijke koersen die ik niet wil missen en waarin ik een hoofdrol wil spelen, maar de concurrentie is ongelooflijk en het wordt steeds moeilijker om te winnen. Ik zal mijn momenten moeten kiezen”, vertelt hij aan CyclismActu.

Flashback naar 2014

Nibali haf al eerder aan dat hij eens aan de start van Parijs-Roubaix zou willen staan, en die wens wordt nu dus ook werkelijkheid. De etappe over de kasseien van Arenberg in de Tour van 2014 zal hier zijn rol in spelen. De overwinning in die spectaculaire etappe ging naar Lars Boom. Nibali eindigde derde en wist onder andere Peter Sagan en Fabian Cancellara voor te blijven. De Italiaan sloeg daarnaast een slag in het algemeen klassement en won dan uiteindelijk ook de Tour.

Programma Vincenzo Nibali 2022:

Ronde van Valencia (2-6 februari)

Tirreno-Adriatico (7-13 maart)

Milaan-San Remo (19 maart)

Ronde van Vlaanderen (3 april)

Parijs-Roubaix (17 april)

Luik-Bastenaken-Luik (24 april)

Ronde van Italië (6-29 mei)

Ronde van Frankrijk (1-24 juli)

Ronde van Lombardije (8 oktober)

Zijn programma wordt verder aangevuld bij updates