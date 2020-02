Vincenzo Nibali: “Evenepoel wordt een rivaal in de Giro”

Vincenzo Nibali werd gisteren achtste in de tweede rit van de Volta ao Algarve. Het nieuwe speerpunt van Trek-Segafredo zat mee voorin, maar ook hij had geen antwoord op de versnelling van Remco Evenepoel. “Die jongen is buitengewoon”, stak hij even voorbij de finish zijn bewondering niet onder stoelen of banken.

De Italiaan leerde Evenepoel naar eigen zeggen echt kennen tijdens de Ronde van Duitsland van vorig jaar. “In een van de etappes trok hij op honderd kilometer van de finish in de aanval. Ik was zwaar onder de indruk”, doet Nibali zijn verhaal. “De prestaties die hij de daaropvolgende weken neerzette, bevestigden mijn gevoel. En zijn overwinning vandaag bewijst echt dat dit een buitengewoon talent is. Als je dit op 20-jarige leeftijd kan…”

Vincenzo Nibali houdt zelfs rekening met Evenepoel in de Giro d’Italia. “Hij wordt een echte rivaal, denk ik. Zijn enige minpunt is dat hij nog jong is. Hoe verteert een renner van twintig jaar een koers van drie weken? Op papier hebben jonge renners wat tijd nodig vooraleer ze echt kunnen meedoen voor een eindzege. Maar ik heb zo stilaan het gevoel dat die theorie voor Remco Evenepoel niet opgaat.”