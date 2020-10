Vincenzo Nibali: “Door wijziging Sestriere-etappe is vandaag echt de koninginnenrit”

Vincenzo Nibali voert de druk op. De Italiaanse kopman van Trek-Segafredo zegt dat het belang van de achttiende etappe, over de Stelvio en met aankomst op de Laghi di Cancano, toe is genomen door de wijzigingen van de voorlaatste rit. “De etappe van donderdag is nu echt de koninginnenrit”, vertelt Nibali.

De passages van de Agnello, Izoard en Montgenèvre zijn geschrapt uit etappe 20. In plaats daarvan rijdt het peloton drie keer de klim naar Sestriere omhoog. “Dat is een radicale verandering van de zwaarte van die rit”, geeft Nibali aan. “De Colle dell’Agnello was echt een heel zware klim, ik heb hem maar een keer eerder gereden.

“Dat we nu drie keer Sestriere beklimmen, zorgt voor een compleet andere aanloop. Natuurlijk is het een lastige en belangrijke klim, maar veel hangt af van het tempo waarmee we het circuit herhaaldelijk afleggen bij de klassementsrenners”, aldus de ervaren Italiaan.

Nibali zag dat João Almeida stand wist te houden in de bergrit naar Madonna di Campiglio. “Het is duidelijk dat, met de aangekondigde wijzigingen van zaterdag en het feit dat Almeida nog steeds leider is, de rit van donderdag nu echt de koninginnenrit is. Het belang van die etappe groeit nu aanzienlijk”, verwacht de Haai van Messina. “Het profiel zegt genoeg, maar alles is afhankelijk van de snelheid waarmee we de klimmen oprijden. De verwachtingen zijn hoog.”