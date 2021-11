Vincenzo Nibali: “Afscheidsjaar? Ik heb nog geen beslissing genomen”

Vincenzo Nibali maakt zich op voor zijn achttiende seizoen in het profpeloton. De grote vraag is of de Italiaan, die aankomende zondag zijn 37ste verjaardag zal vieren, aan het einde van 2022 een punt zal zetten achter zijn loopbaan. “Of ik bezig ben aan mijn laatste jaar? Ik heb nog geen beslissing genomen”, citeert Spaziociclismo.

Nibali zal in 2022 weer uitkomen voor Astana Qazaqstan Team. De bijna 37-jarige Italiaan reed de voorbije jaren voor Trek-Segafredo, maar dat was geen onverdeeld succes. In Kazachse loondienst wist hij zijn grootste triomfen te behalen met winst in de Tour de France (2014), de Giro d’Italia (2013 en 2016) en de Ronde van Lombardije in 2015. De cirkel lijkt rond, maar wil dit ook zeggen dat Nibali over een jaar zal stoppen als wielrenner?

De Siciliaan wil in gesprek met RadioCorsa niet al te veel kwijt over zijn toekomst, maar benadrukt wel dat hij het nog niet weet. “Op dit moment heb ik nog geen doelen voor mezelf gesteld. Ik heb een contract getekend voor één jaar en ik wil vooral genieten van het komende seizoen. En daarna? Dat zien we dan wel.”

Over de Giro van 2022

Ook over zijn programma kan Nibali nog niet veel kwijt, al lijkt hij in 2022 deel te nemen aan de vijf wielermonumenten. Het is nog onduidelijk of de ervaren ronderenner volgend jaar weer zal meedoen aan de Giro d’Italia, of dat hij de voorkeur geeft aan de Tour de France. Nibali is wel enthousiast over het parcours van de aankomende editie van de Ronde van Italië, die in verschillende trapjes werd gepresenteerd.

“Het is een mooie Giro. Zwaar, maar tegelijkertijd ook evenwichtig”, concludeert de tweevoudig Girowinnaar. “Er zijn veel beklimmingen opgenomen in het parcours, maar er zijn ook veel sprintetappes. De koers zal meteen ontbranden. Sommige ritten zien er op papier eenvoudig uit, maar dat kan in de praktijk weleens anders uitpakken. Dan denk ik aan de etappes naar Napels en Messina.”