Vijfvoudig wereldkampioen veldrijden André Dufraisse (94) overleden

Meervoudig wereldkampioen veldrijden André Dufraisse is zondagavond overleden. Dat melden Franse media. In de jaren vijftig was Dufraisse vijfmaal op rij de beste veldrijder van de wereld. Hij werd 94 jaar.

Dufraisse werd in 1954 tot en met 1958 vijfmaal achter elkaar wereldkampioen veldrijden. In 1954 was hij in het Italiaanse Gallarate bij Milaan voor het eerst de beste. Hij zag Roger Rondeaux, die al meerdere wereldtitels op zak had en aan de leiding reed, in de voorlaatste ronde uitvallen toen hij het frame van zijn fiets brak. In Saarbrücken, een jaar later, wist de Fransman met succes zijn titel te verdedigen. Dat deed hij vervolgens ook in het ingekorte WK van 1956 en de titelstrijd van 1957. In 1958 was hij voor de vijfde keer de beste na een felle strijd met Amerigo Severini.

Naast zijn vijf wereldtitels veroverde Dufraisse in zijn carrière ook zeven Franse titels. Daarmee was hij lange tijd recordhouder, tot hij in de jaren 2010 door Francis Mouray werd onttroond.