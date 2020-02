Vijftigste zege bij Jumbo-Visma voor Dylan Groenewegen: “En zondag nog een kans” vrijdag 7 februari 2020 om 16:48

Voor Dylan Groenewegen was zijn ritzege vandaag in de Ronde van Valencia zijn vijftigste overwinning in zijn periode bij Jumbo-Visma. Dat voelt erg goed, zei hij in het flashinterview. Toch was het vizier alweer naar voren gericht, want over twee dagen wil hij opnieuw toeslaan.

“Het was een makkelijke dag”, reageerde Groenewegen, die op dertien kilometer van de finish in Torrevieja nog betrokken was bij een valpartij. “Het team wachtte op me en in de sprint zat ik in een goede positie. Toen had ik wat problemen met de fiets. Maar het was oké en toen was er mijn tweede etappezege.”

Hoewel Groenewegen het over het algemeen genomen een makkelijke dag vond, was de situatie na zijn crash even penibel. “Eerst moesten we terugkomen en dat was een zware strijd. De finale was bochtig, maar we bleven daar in een goede positie. We bleven goed bij elkaar en in de sprint was ik echt goed.”

In het interview werd hij erop gewezen dat hij zojuist zijn vijftigste zege in dienst van Jumbo-Visma had binnengesleept. “Dat voelt erg goed. Voor nu is het een 100 procent score in de massasprint. De laatste dag hebben we een nieuwe kans. We kijken er nu al naar uit.”