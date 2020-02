Dylan Groenewegen spurt naar tweede ritwinst in Ronde van Valencia vrijdag 7 februari 2020 om 16:07

Dylan Groenewegen heeft de derde rit van de Ronde van Valencia op zijn naam gezet. In Torrevieja was hij, net als twee dagen geleden in Vila-Real, sneller dan landgenoot Fabio Jakobsen in een massasprint. Jack Haig nam de leiderstrui over van Tadej Pogačar.

In de derde etappe reed het peloton over 175 kilometer van Orihuela naar Torrevieja, waar vorig jaar nog de Gran Salida van de Vuelta a España werd gehouden. Na de vlakke openingsfase kregen de renners met de Hondón de los Frailes de enige klim van de dag voor de wielen geschoven, maar de top lag behoorlijk ver van de streep. Vanaf daar was het nog ruim zeventig kilometer koersen.

Zes renners sloegen in de beginfase de handen ineen. Ivan Moreno was op de 49e plaats op 1:51 van leider Tadej Pogačar de best geklasseerde renner vooraan en de Spanjaard kreeg Héctor Sáez, Manuel Peñalver, Julen Irizar, Petr Rikunov en Daniel Viegas met zich mee. Het verschil met de kopgroep werd door Deceuninck-Quick Step en Jumbo-Visma lange tijd stabiel gehouden tussen de tweeënhalf à drie minuten.

Nadat eerder al Peñalver moest afhaken bij de kopgroep, verloren ook Rikunov en Viegas de aansluiting. Moreno, Sáez en Irizar reden met zijn drieën verder, maar waren daarmee een makkelijke prooi voor het peloton. Daar hadden immers meerdere ploegen hun zinnen gezet op een massasprint. Ook in de openingsrit moest een sprint de beslissing brengen en was Dylan Groenewegen de snelste van het pak.

Bij het ingaan van de laatste dertig kilometer lagen de drie vluchters nog amper een ruime minuut voor, waardoor het peloton hen nog even liet zwemmen. Op twaalf kilometer van het einde nam de nervositeit toe en werd ook gevallen. In het gedrang kwam ook Dylan Groenewegen ten val. Met de hulp van zijn ploeg kon hij terugkeren. Uiteindelijk streek de meute op negen kilometer van de streep op de kopgroep neer.

Deceuninck-Quick Step leidde het peloton voor Fabio Jakobsen, terwijl Jumbo-Visma in dienst van Groenewegen zich voorin posteerde. Michał Kwiatkowski en Lawrence Naesen probeerden in de laatste drie kilometer een massasprint te ontlopen, maar de ploegen van de sprinters lieten zich niet verrassen. Ook Mitchelton-Scott (voor Luka Mezgec) en CCC roerden zich in aanloop naar de slotkilometer.

Iván García Cortina en Luka Mezgec gingen de sprint van ver aan, maar Groenewegen kwam door het midden net op tijd om zijn tweede etappezege binnen te slepen. Fabio Jakobsen, de Nederlandse kampioen, werd tweede, Matej Mohorič derde. Jack Haig is de nieuwe leider in de Ronde van Valencia. Hij nam de koppositie in het algemeen klassement over van Tadej Pogačar, die nu tweede staat.