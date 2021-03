Vijftien Nederlanders in Oxyclean Classic Brugge-De Panne

Een vijftiental Nederlandse renners gaat woensdag van start in de Oxyclean Classic Brugge-De Panne. Team Jumbo-Visma spant de kroon met vier landgenoten, het Belgische Intermarché-Wanty-Gobert levert drie Nederlanders aan.

Eén van de favorieten op de startlijst is Cees Bol, de sprinter van Team DSM die twee weken geleden nog een rit won in Parijs-Nice. De geboren Zaandammer reed Brugge-De Panne in 2019 voor het eerst, maar kwam toen niet verder dan een elfde plek. Woensdag krijgt Bol hoogstwaarschijnlijk een herkansing, omdat deze semiklassieker vrijwel altijd in een massasprint eindigt.

Lees ook: Voorbeschouwing Oxyclean Classic Brugge-De Panne

Groupama-FDJ

67. Ramon Sinkeldam

Intermarché-Wanty-Gobert

72. Wesley Kreder

75. Boy van Poppel

76. Danny van Poppel

Jumbo-Visma

91. David Dekker

92. Pascal Eenkhoorn

93. Olav Kooij

95. Jos van Emden

Team DSM

131. Cees Bol

136. Joris Nieuwenhuis

Trek-Segafredo

152. Koen de Kort

Alpecin-Fenix

176. Oscar Riesebeek

Bingoal-Wallonie Bruxelles

192. Mathijs Paasschens

Vini Zabù

246. Wout van Elzakker

247. Etienne van Empel