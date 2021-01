Vijfenhalf jaar celstraf geëist tegen dokter Schmidt

In Operation Aderlass is tegen de Duitse arts Mark Schmidt een gevangenisstraf van vijfenhalf jaar geëist. Ook vindt justitie dat Schmidt een beroepsverbod van vijf jaar moet krijgen. De rechtbank van München doet naar verwachting vrijdag 15 januari uitspraak in de dopingzaak.

Schmidt, die eerder ploegdokter was van onder andere Gerolsteiner, wordt gezien als de spil in de dopingzaak Operation Aderlass. De zaak kwam in begin 2019 aan het licht door een verklaring van langlaufer, Johannes Dürr, en een inval in de woonplaats van Schmidt, Erfurt. Sindsdien zit de arts in hechtenis. Ook vier handlangers staan terecht. Tegen één van hen is tweeënhalf jaar cel geëist. De drie anderen, onder wie Schmidts vader, hoorden voorwaardelijke straffen eisen.

Justitie heeft om zulke zware straffen gevraagd omdat het de grootste dopingzaak in Duitsland ooit betreft. Schmidt bediende met name langlaufers en profrenners van doping, onder wie Georg Preidler en Alessandro Petacchi. Meer dan honderd strafrechtelijk relevante zaken werden door justitie vastgesteld. Ook zou Schmidt zich schuldig hebben gemaakt aan lichamelijk letsel door een mountainbiker een nog niet getest middel toe te dienen.