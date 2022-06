Vijfde seizoenszege voor Mads Pedersen: “Vorm is hoe die moet zijn”

Mads Pedersen heeft ruim twee weken voor de Tour de France-start in Kopenhagen laten zien in topvorm te zijn. Woensdag was hij in de openingsrit van de Baloise Belgium Tour de beste op het heuvelachtige terrein rond Maarkedal. “Het ziet er goed uit richting de Tour”, zei Pedersen in het flashinterview, direct na zijn vijfde seizoenszege.

“Het was een heel zware rit, en het was ook nog eens een van de warmste dagen van het jaar. Normaal ben ik niet zo goed in de hitte”, vertelde hij. “Dit was echt een klassiekerachtige rit, en dan kwam de hitte er nog bovenop. Dat maakte het heel lastig.”

Pedersen overleefde de heuvels, met onder meer Berg ten Houte in de diepe eindfas.e “De finale was heel zwaar met die klim op 2,5 kilometer van de finish. En ook de sprint was lastig. Jasper Philipsen ging al vroeg aan. Hij sloeg direct een gat, maar gelukkig viel hij stil en kon ik er nog overheen”, beschrijft hij de sprint.

Kopenhagen

“Ik ben trots op de ploeg, zij hebben goed werk geleverd. Het is daarom mooi om ze een zege te geven”, aldus Pedersen, die in België toewerkt naar de Tourstart in eigen land. “De vorm is die hij moet zijn. Het ziet er goed uit richting de Tour, maar nu focus ik mij nog op deze race. Ik hoop nog wat meer te winnen hier. Die eerste gele trui is een van mijn doelen in de Tour. Dat zou een droom zijn, maar ik weet ook dat het moeilijk wordt.”