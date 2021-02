Vijf WorldTour-teams aan de start van GP Monseré

De organisatie van de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré heeft bekendgemaakt welke ploegen zullen deelnemen aan de eerstvolgende editie (7 maart) van de eendagswedstrijd. Er staan vijf WorldTour-teams en negen ProTeams aan het vertrek.

De GP Jean-Pierre Monseré, vernoemd naar de veel te vroeg overleden ex-wielrenner Jean-Pierre Monseré, kon al rekenen op heel wat interesse. “We hebben aanvragen van 41 ploegen gekregen, waaronder vijf teams uit de WorldTour”, zo liet Rino Vandromme, voorzitter van de organiserende Mandelzonen, enkele dagen geleden weten.

“Helaas kunnen we maar 25 ploegen laten starten, wat betekent dat we er zestien hebben moeten teleurstellen. Dat doet pijn, want eigenlijk zouden we zoveel mogelijk renners de kans willen geven om te koersen, maar driehonderd renners aan de start zetten is nu eenmaal uitgesloten”, aldus Vandromme.

Vorig jaar was de GP Jean-Pierre Monserè, die deel uitmaakt van de Bingoal Cycling Cup, een van de laatste wedstrijden voor de coronastop. Fabio Jakobsen bleek die dag de snelste in een massasprint. De wedstrijd zal dit jaar niet starten vanuit het centrum van Hooglede, maar kiest in coronatijd voor een start aan het domein van de Vossenberg.

Deelnemende ploegen GP Jean-Pierre Monseré 2021

WorldTour-ploegen

Deceuninck-Quick-Step

Lotto-Soudal

Intermarché-Wanty-Gobert-Matériaux

Cofidis

Qhubeka-ASSOS

ProTeams

Alpecin Fenix

Bardiani-CSF-Faizanè

Bingoal-Wallonie-Bruxelles

B&B Hotels p/b KTM

Delko

Sport Vlaanderen-Baloise

Arkéa Samsic

Uno X Pro Cycling Team

Vini Zabù-Brado-KTM

Continentale ploegen

BEAT Cycling

Development Team DSM

Groupama FDJ

LVIV Cycling Team

Metec-SOLARWATT

Riwal-Securitas

Tarteletto Isorex

Team SKS Sauerland NRW

Xellis Roubaix-Lille Metropole

SEG Racing Academy