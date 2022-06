Vijf van de acht geselecteerde WK-Belgen zullen zowel tijd- als wegrit betwisten

Op het WK in Australië zullen alle Belgische tijdrijders, zowel deze die in de individuele tijdrit als in de Mixed Relay uitkomen, uit de wegselectie komen. Concreet: vijf van de acht Belgen die de wegrit rijden, zullen al een tijdrit in de benen hebben. Dat bevestigt bondscoach Sven Vanthourenhout aan WielerFlits.

Dat is – in tegenstelling tot op de Olympische Spelen in Japan bijvoorbeeld – geen verplichting, wel een keuze van Belgian Cycling om de kosten een beetje onder controle te houden. “Zo’n verre verplaatsing naar Australië kost voor de Wielerbond al snel tien- tot vijftienduizend euro”, zegt bondscoach Sven Vanthourenhout. “Dan is het maar logisch dat dit voor die ene keer als voorwaarde gesteld wordt.”

Voor de individuele tijdrit lijkt Remco Evenepoel zeker een certitude, terwijl Wout van Aert al aangaf dat de WK-tijdrit normaal niet op zijn programma zal staan. Al houdt Vanthourenhout de deur nog op een kier. “De definitieve knoop wordt pas later doorgehakt. Gewoon omdat dingen kunnen veranderen. Stel dat hij de volgende tijdritten domineert. Dat kan een invloed hebben.”

Campenaerts of Lampaert?

Vanthourenhout zal zelf sowieso de keuze aan Van Aert en Jumbo-Visma laten. “En die ook respecteren. Kijk, Wout was vorig jaar top in de tijdrit, maar was dat een week later niet meer tijdens de wegrit. Dat zullen ze binnen de ploeg grondig geëvalueerd hebben. Dat willen ze nu wellicht uitsluiten.”

De bondscoach wil er geen namen op plakken, maar in het geval Van Aert niet dubbelt, zijn Yves Lampaert en Victor Campenaerts ongetwijfeld de eerste kandidaten om Evenepoel te vergezellen in de tijdritselectie. Daarnaast moeten dan nog eens drie mannen (én vrouwen) in actie komen tijdens de Mixed Relay op woensdag.

Programma WK Australië:

Zondag 18 september: Tijdrit vrouwen en mannen

Woensdag 21 september: Mixed Relay

Zaterdag 24 september: Wegrit vrouwen

Zondag 25 september: Wegrit mannen