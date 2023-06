Vijf uit zes: Miguel Ángel López blijft maar winnen in Vuelta a Colombia

Miguel Ángel López was woensdag nog maar eens succesvol in de Vuelta a Colombia. De 29-jarige renner, die tegenwoordig uitkomt voor Team Medellín-EPM, was ook de beste in de bergrit met aankomst in Belalcázar. Voor López is het alweer zijn vijfde zege in zes dagen tijd.

De zesde etappe van de Vuelta a Colombia (de vijfde rit-in-lijn) speelde zich af tussen Dosquebradas en Belalcázar. In de finale kregen de renners de beklimming van La Alemana (8 km aan 7,5%) voor hun kiezen, gevolgd door een korte slotklim van een kilometer (aan 6,6%) naar de finish in Belalcázar.

Het bleek spek naar de bek van Miguel Ángel López. De oud-renner van Astana en Movistar was opnieuw de beste klimmer en versloeg dit keer Wilson Estiben Peña en Daniel Alejandro Mendez voor alweer zijn vijfde ritoverwinning. In het algemeen klassement loopt López ook verder uit op zijn ‘concurrenten’. De nummer twee, Mendez, volgt al op ruim twee minuten.

Het is voor López zijn negentiende zege van het seizoen. De 73ste Vuelta a Colombia duurt nog tot en met zondag. De renners krijgen de komende dagen nog bergetappes voorgeschoteld naar Apia, Manizales en Cañasgordas.