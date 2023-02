Vijf redenen om het Klassiekerspel 2023 van WielerFlits Ploegleider te spelen

Zaterdag begint het klassieke voorjaar 2023 met Omloop Het Nieuwsblad, dat tevens het startschot van het Klassiekerspel van WielerFlits Ploegleider is. Ons eigen managementspel om de klassiekers voor jou nóg leuker te maken! Twijfel je nog of je een team wilt inschrijven? Niet doen, want het is echt de moeite waard! We geven hierboven alvast een aantal goudhaantjes prijs in de WielerFlits Pooltips!

1. Het is een stuk tactischer dan andere spellen

Je hebt in WielerFlits Ploegleider een budget van 100 punten. Daarvan moet je dertien renners kopen, waarvan acht in iedere koers voor jou punten kunnen pakken. De overige vijf zitten tijdens de desbetreffende koers op de reservebank. Waar je bij andere spellen een dermate groot budget hebt waarbij je gedachteloos meerdere toppers in je team kunt opnemen, moet je in WielerFlits Ploegleider gericht kiezen. Daardoor komen de echter koerskenners bovendrijven, want je moet voor iedere koers tactisch je renners inzetten.

2. Je moet meer puzzelen en dat betekent automatisch meer spelplezier

Omdat je budget dus niet toereikend is om bijvoorbeeld de vijf duurste renners in je ploeg op te nemen, móet je kiezen. Dat maakt de puzzel er niet gemakkelijker op. Anderzijds levert dat wel meer spelplezier op, want jouw gedurfde keuzes gaan hoe dan ook het verschil maken. Is het niet in jouw voordeel, dan wel in dat van iemand anders. Al hopen we uiteraard dat het kwartje jouw kant opvalt. Om je op weg te helpen vind je in onderstaand artikel de meest toonaangevende renners, hun waarde én hun programma’s.

Lees meer: Dit is het programma van de kopmannen in het Klassiekerspel van WielerFlits Ploegleider

3. Het Klassiekerspel is nieuw

Sinds vorig jaar bestaat WielerFlits Ploegleider, op basis van een spel dat daarvoor al meer dan vijftien jaar bestond. De samenwerking leidt in het tweede jaar al meteen tot een nieuw spel: het Klassiekerspel! In twaalf WorldTour-koersen (Omloop Het Nieuwsblad, Strade Bianche, Milaan-San Remo, Brugge-De Panne, E3 Saxo Classic, Gent-Wevelgem, Dwars Door Vlaanderen, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik) kun jij het met jouw eigen team opnemen tegen tienduizenden andere ploegleiders.

4. Er zitten leukere spelregels aan verbonden

Misschien ben je al bekend met WielerFlits Ploegleider dankzij de spellen rondom de Giro d’Italia, Tour de France en Vuelta a España vorig jaar. Het Klassiekerspel is dus nieuw, maar er zitten ook een aantal leuke, nieuwe spelregels aan verbonden. Zo mag je nu tussen iedere klassieker vrij wisselen tussen je acht basisrenners en je vijf reservecoureurs. Bij de grote rondes mag je slechts één wissel per etappe doorvoeren.

Wat ook nieuw is: tussen iedere klassieker mag je maximaal drie renners verkopen en drie renners inkopen. Handig als je bijvoorbeeld een vlakke klassieker hebt en de week erop een heuvelklassieker. Zodoende kun je in beide wedstrijden meedoen om de prijzen en komt er dus ook een tactische keuze bij: wie haal je uit je team en welk risico neem je door een ander erin te zetten?

5. Je speelt niet alleen voor de eer, maar ook voor heel mooie prijzen!

Het Klassiekerspel van WielerFlits Ploegleider speel je niet alleen voor eeuwige roem. Er zijn dit voorjaar ook leuke prijzen te verdienen als je de beste ploegleider van heel het spel bent. Je wint dan namelijk een jaarabonnement op RIDE Magazine, het blad van WielerFlits voor Tourwinnaars en toerfietsers. Maar dat is niet alles. Win jij het Klassiekerspel van WielerFlits Ploegleider, dan mag jij in een interview op onze site jouw winnende strategie uitleggen. Meer over het Klassiekerspel in onderstaand artikel.

Lees meer: Schrijf je nu in voor het Klassiekerspel van WielerFlits Ploegleider en win een jaarabonnement op RIDE