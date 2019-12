Vijf parkwachters op non-actief na hardhandige aanhouding Dlamini zondag 29 december 2019 om 18:52

De vijf Zuid-Afrikaanse parkwachters die op hardhandige wijze profwielrenner Nicholas Dlamini hebben aangehouden, zijn op non-actief gesteld door het Table Mountain National Park. De Zuid-Afrikaanse profrenner liep bij het incident een breuk in de linkerbovenarm op.

Op beelden is te zien hoe Nic Dlamini, gehuld in zijn outfit van Dimension Data, hardhandig tegen een auto wordt geduwd door de handhavers van het Nationaal park Tafelberg en daarna gedwongen moet plaatsnemen in de achterbak. De 24-jarige Dlamini liep hierbij een gebroken arm op, zo bleek uit röntgenfoto’s in het ziekenhuis.

“Volgens een boswachter was de fietser het park binnengekomen zonder te betalen en kon hij geen toegangsbewijs overhandigen toen hem dat werd gevraagd. De situatie liep uit de hand, waarbij de verdachte zichzelf blesseerde”, zo kwam het nationaal park met een opvallend statement. Enkele dagen later zijn er dan toch maatregelen getroffen.

“We hebben met de vijf parkwachters gesproken en hen verteld dat zij tot nader orde zijn geschorst. De rangers krijgen wettelijk gezien 24 uur de tijd om deze beslissing aan te vechten”, aldus een woordvoerder. Dimension Data vroeg eerder al aan het park om op te treden tegen de betrokken handhavers. De ongelukkige Dlamini is inmiddels met succes geopereerd aan zijn gebroken arm.