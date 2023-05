Vijf op vijf voor SD Worx: Lorena Wiebes wint afgetekend in Thüringen Ladies Tour

Lorena Wiebes heeft de vijfde etappe van de Thüringen Ladies Tour gewonnen. De Europees kampioene was na 132 kilometer veruit de snelste in de massasprint. Marta Bastianelli werd tweede, Marta Lach derde. SD Worx blijft dankzij de zege van Wiebes ongeslagen in de Duitse rittenkoers: ook de voorgaande vier ritten waren ze aan het feest.

De vijfde etappe van de Thüringen Ladies Tour kende en relatief vlakke finale. De rit begon echter lastig, met een klim naar Oberhof (7,7 km aan 4,4%) op 843 meter hoogte. Diane Ingabire (Canyon//SRAM Racing) en Margot Vanpachtenbeke (Parkhotel Valkenburg) gingen hier in de aanval, maar werden al snel weer tot de orde geroepen. SD Worx bepaalde het tempo in het al uitgedunde peloton.

Laura Molenaar in de aanval

Toch gaven ze Laura Molenaar van Parkhotel Valkenburg op een gegeven moment wat ruimte. De 21-jarige renster reed in haar eentje een voorsprong bijeen van tweeënhalve minuut. SD Worx gaf vervolgens gas, waardoor het verschil weer tot onder de minuut zakte. Franziska Brauße (CERATIZIT-WNT Pro Cycling) rook haar kans en probeerde naar de Nederlandse koploopster toe te springen. Dat lukte, maar nog geen tien kilometer later kwam alles weer bij elkaar. Op dit moment was er nog ruim vijftig kilometer te rijden.

Er moesten toen nog twee beklimmingen komen. Nog voordat de eerste daarvan goed en wel begonnen was, trok Clara Emond ten strijde. De Canadese van Arkéa werd al snel afgewisseld door Alena Ivanchenko (UAE Team ADQ). Ook zij was echter alweer ingerekend, toen het peloton begon aan de laatste helling van de dag. Daar gaf Lotte Kopecky er een lap op. Ze voerde daarmee een flinke schifting door, maar haar actie leidde niet tot een nieuwe kopgroep.

Sprinten om de zege

In de dalende en vlakke kilometers richting de finish waren er ook nog de nodige uitvalspogingen. Zo probeerde Maud Oudeman het nog in de laatste drie kilometer, maar haar poging was zonder succes – net als die van al haar voorgangers. Het zou een sprint worden in Schmalkalden, waar na 132 kilometer de streep was getrokken. Die sprint werd op gang gebracht door Kopecky, die als lead-out fungeerde voor Lorena Wiebes. Laatstgenoemde toonde zich veruit de snelste en won met een straatlengte voorsprong.

De zege van Wiebes betekende de vijfde zege op rij voor SD Worx. Nadat op dag één de ploegentijdrit gewonnen werd, wonnen daarna Bredewold, Barbara Guarischi en Lonneke Uneken een rit.