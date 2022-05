Vijf fietsen van Lotto Soudal gestolen in Thüringen Ladies Tour

De ploeg van Lotto Soudal in de Internationale LOTTO Thüringen Ladies Tour stond vandaag een onaangename verrassing te wachten. Het Belgische team was namelijk het slachtoffer geworden van een fietsendiefstal.

Lotto Soudal deelde het nieuws vanochtend zelf mee via social media. Vijf fietsen van rensters in de Duitse etappekoers zijn gestolen. De ploeg roept zijn volgers op alert te zijn als de racefietsen ergens te koop staan. “Neem contact met ons op als je misschien iets gezien of gehoord hebt, of als ze te koop worden aangeboden.”

Ook de organisatie van de Duitse ronde maakt melding van de fietsendiefstal. Op social media schrijft zij: “Vrijdagnacht zijn vijf hoogwaardige racefietsen van de Lotto Soudal-ploeg gestolen. De fietsen van het merk Ridley Bikes stonden in een camper die op een parkeerplaats van een hotel in Weimar werd opengebroken.”

Het team begon met de Belgische vrouwen Eefje Brandt, Mieke Docx, Esmee Gielkens en Sterre Vervloet en Mijntje Geurts en Kylie Waterreus uit Nederland aan de zesdaagse tour. Ondertussen heeft Brandt de koers al verlaten. De Internationale LOTTO Thüringen Ladies Tour duurt nog tot en met zondag.

Not the news you want to start your day with 😞

Five of the Lotto Soudal Ladies team bikes were stolen during the Lotto Thüringen Tour in Germany. Please get in touch with us if you might have seen / heard something or if they are offered for sale.

Please share this! 🙏 pic.twitter.com/zrP64fTk6m

