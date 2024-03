vrijdag 22 maart 2024 om 16:54

Van der Poel imponeert in E3 Saxo Classic: “Heb mijn momenten uitgekozen”

Video Met een magistrale solo vanaf de Paterberg zette Mathieu van der Poel de E3 Saxo Classic op zijn naam. Nét op het moment dat concurrent Wout van Aert ten val kwam, pakte de Nederlandse wereldkampioen uit met een van zijn machtige versnellingen. Het bleek de beslissing in de wedstrijd, maar Van der Poel kreeg daar weinig van mee. “Ik heb alleen gehoord dat ze daar gevallen waren.”

“Het is toch wel een zege die enorm veel deugd doet”, zegt MvdP in het flashinterview. “De E3 stond nog niet op mijn lijstje, dus ik ben heel blij. Zeker met de manier waarop ik win kan ik alleen maar tevreden zijn. Genieten vandaag.”

Een samenvatting van alle gebeurtenissen kan Van der Poel echter niet direct geven, zegt hij. “Het is te veel, denk ik”, lacht hij. “Allereerst heeft de ploeg weer fantastisch werk geleverd. We hebben de koers proberen open te breken op de Taaienberg, toen het nog een vrij grote groep was. Toen heb ik mijn momenten uitgekozen om de koers hard te maken.”

Van de val van Van Aert kreeg Van der Poel dus niets mee. “Ik weet niet wat er gebeurde op de Paterberg, ik heb alleen gehoord dat ze daar gevallen waren. Vanaf de Pater was het nog wel heel ver naar de finish. Ik dacht dat Wout van Aert ging terugkomen, maar ik ben gewoon mijn wattages blijven rijden die ik kon rijden. Dan heb ik gelukkig de bovenhand gehad.”

Geen conclusies

In de finale raakten meerdere renners bevangen door de koude, maar Van der Poel had daar geen last van. “Koud was het gelukkig niet, daar heb ik zelf wel voor gezorgd. Ik vind het niet erg om in deze omstandigheden te koersen, zeker als het in de finale is. Als het van bij de start regent, is het iets minder fijn, maar zo vond ik het nog wel oké.”

Ondanks zijn klassedemonstratie trekt Van der Poel geen conclusies richting Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen. “Dat doe ik nooit, ook niet als ik niet goed ben. Elke wedstrijd moet opnieuw gereden worden. Ik kan alleen maar tevreden zijn met het niveau dat ik zelf haal.”